El estudio levantó información sobre búsquedas y los rastreos a 512,319 empresarios, mayores de 27 años, de la grande, pequeña y mediana empresa en el país. Así, el 55.90% ha mostrado interés en la infraestructura como eje clave para el desarrollo del país, un 50.2% considera importante las políticas económicas y fiscales, y un 48.1% la innovación y tecnología. Otros intereses están relacionados a educación (35%), sostenibilidad (30%), comercio internacional (22%), salud pública (14.1%) y vivienda (12.3%).

Al respecto, Tuccio dijo que el interés o preocupación del privado por desarrollar el sector de infraestructura se debe a que nuestro país no cuenta con una base adecuada en diferentes sectores, principalmente en transporte. “En Estados Unidos, Canadá o Europa, transportar una tonelada de mercancía cuesta, en promedio, US$ 10, mientras que en Latinoamérica el costo es de US$ 100. Ese mayor precio es porque los países desarrollados tienen trenes y supercarreteras” , afirmó el director corporativo de BNI Perú.

¿En qué sector están interesados en invertir los ejecutivos?

En cuanto al interés de inversión en el sector público, el estudio reveló que los empresarios privados quieren apostar por iniciativas, principalmente, de Infraestructura urbana (20.4%), Transporte y Logística (20.1%), Transformación digital (19.2%), Energías renovables (17.6%), Infraestructura de Telecomunicaciones (17.5%), Tecnología médica (12.3%), Innovación Educativa (10.5%), Parques industriales (9.4%) e Infraestructura Rural (9.30%).

Más allá del interés de las empresas privadas por participar en proyectos de infraestructura, Tuccio comentó que los ejecutivos también ponen la mira en proyectos mineros que el gobierno tiene en cartera. “Hay más de US$ 50,000 millones en proyectos mineros que no tiene aprobación para iniciar el proceso de explotación. Si se aprobarán, la economía crecería y aumentando el número de empleos” , afirmó.

El director corporativo del BNI considera que es importante que el sector privado invierta en tecnología e innovación para que no solo exportemos materias primas , sino también productos terminados. En ese sentido, resaltó que las universidades tiene el deber de crear centros de investigación y desarrollo.

Asimismo, el estudio señaló que entre los beneficios que buscan los ejecutivos al invertir en proyecto públicos, está el fomento de la estabilidad económica (30%), rentabilidad a largo plazo (26%), diversificación del portafolio (23%), acceso a nuevos mercados (22%), relación estratégico con el gobierno (22%) y acceso a incentivos fiscales (19%).

Foco a los proyecto de Obras por Impuestos

El estudio también reveló que los ejecutivos están interesados en participar en proyectos del Estado a través de Obras por Impuestos (OxI). Al respecto, José Tuccio consideró que dicho mecanismo es del agrado del empresariado debido a que trae mejores beneficios en término de eficiencia a la hora de ejecutarse en un proyecto.

“En Perú, desde que se presenta un proyecto hasta que se otorga la buena pro demora cinco años. En el modelo de Asociación Público Privada (APP) este periodo se reduce a tres años. Sin embargo, en las OxI, el margen se reduce a un año y medio”, explicó.

Sumado a ello, al participar en OxI , los ejecutivos buscan beneficios como incentivos fiscales (60.2%) , relaciones estratégicas con el sector público (40.9%), diversificación de portafolio (31.8%), posicionamiento en nuevos mercados (30%), contribución a la infraestructura crítica (27.4%), impacto en la competitividad (20,1%), mejora de la imagen (17.5%).

Hoy, las empresas buscan mejorar su imagen ante la comunidad dentro de la zona de influencia de un proyecto. Por ejemplo, las empresas mineras contribuyen con la construcción de carreteras u hospitales para los pobladores”, afirmó José Tuccio, director corporativo de BNI.

Sin embargo, destacó que los OxI ya no solo se destinan para desarrollar infraestructura, sino también para servicios. Por ejemplo, en el sector de educación se está invirtiendo en la capacitación de los docentes .

Ficha técnica

Período en el que se realizó el estudio: De 2023 al 15 de agosto de 2024.

Personas rastreadas: 512,319 empresarios.

