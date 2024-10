Si bien la salida de la cadena de gimnasios Bodytech ha sido una “sensible baja” para las empresas colombianas en Perú, estás no has parado de crecer y han aumentado su apetito por más inversiones. De hecho, a la fecha ya viene invirtiendo US$ 350 millones. Y esto se explica por ingreso de nuevas empresas o inversión en su expansión dentro del país. Para el 2025 la diversificación de inversiones de las empresas colombianas se moverán en sectores claves. En ese contexto positivo, Gestión conversó en exclusiva con Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano (CEC) , que ha llegado al Perú para la EXPOCEC 2024, que cada año se realiza en nuestro país. El líder del gremio empresarial nos cuenta las expectativas de inversiones de las empresas colombianas en Perú para el cierre de 2024 y 2025.