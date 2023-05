De acuerdo con Euromonitor International, la industria “Pet Care” en el Perú creció 8.1% en el 2020 y 29.1% en el 2021. Es decir, las personas gastan más en sus mascotas, sea en productos de limpieza, juguetes, accesorios, comida, entre otros.

Si observamos desde más atrás, desde el 2017 este mercado ha experimentado un crecimiento escalonado, generando en el 2022 ventas por US$ 429.6 millones. De este total, US$ 413 millones fueron por comida de mascotas y US$ 16.6 por otros productos.

Al respecto, José Ruidías, socio de Global Trade Marketing, señala que se trata de un mercado que creció a raíz de la pandemia, pues la cuarentena impulsó una fuerte demanda por la tenencia de mascotas, esto hizo que se incrementara la compra de comida y todos los requerimientos necesarios para sus cuidados.

“La tendencia de crecimiento en los últimos años ha sido a una tasa interesante de al menos 10%, del 2017 en adelante, con un pico clave entre el 2020 y 2021, de un 15% a 20%. La estimación es que se mantenga a una tasa importante de crecimiento del mercado de alimentos procesados”, precisa a gestion.pe.

“Si esta tendencia se mantiene, hablaríamos de un mercado que mueve alrededor de los US$ 500 millones para el 2023″ , agregó.

Gasto y frecuencia de compra

El reciente informe de Impronta Research, “Market Overview pets- Perú”, señala que el 85% de peruanos tiene al menos una mascota en casa. La tenencia es marcada entre los jóvenes de 26 a 35 años y en el NSE A.

Además, el estudio refleja que si bien la alimentación de la mascota es variada, priman los alimentos balanceados o secos. Dicho esto, un 33% de peruanos gasta más de S/ 150 en comida para sus mascotas, mientras un 26% afirma gastar solo hasta S/ 100.

En línea con ello, Antonio Castillo Garay, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI, explicó que si bien existe una tendencia de las familias por la adquisición de mascotas, a nivel de precios hay cierta inelasticidad, ya que las personas pueden pagar mayores precios y no escatiman en cuánto al gasto de la mascota.

LEA TAMBIÉN: Productos de Invetsa para mascotas ya representan casi la mitad de sus ventas

“Si bien ha habido un aumento de precios y de gasto, estos le ponen un reto a la industria nacional de que tiene que mejorar. Las empresas están más preocupadas en la presentación, características del producto y que realmente sea efectivo para las mascotas”, indica.

Asimismo, comentó que se ha dado un ajuste en el mercado, porque nunca antes en el 2021, la demanda estuvo tan alta. “Ahora la tendencia es que se vaya sustituyendo la comida preparada (casera) por la comida balanceada” , detalla a gestion.pe.

Respecto a al frecuencia de compra, José Oropeza, socio director de Impronta Research, detalló que se observa una tendencia de consumo orientada más a la reposición y no de contar un stock de productos.

“Estamos hablando de un consumidor que compra alimentos para mascotas, en algunos casos, al día (6%) y dejando un día (17%), es decir, son presentaciones chicas. Por ejemplo, hay un 20% que compra cada 15 días, entonces, estamos hablando de un almacenamiento del producto, al igual que los que lo hacen una vez al mes (18%)”, explica a gestion.pe.

“Es decir, hay un 23% que tiene una visión de compra de reposición, o sea que se acaba y tienen que reponer la comida para sus mascotas, mientras que cuándo uno compra cada 15 días o una vez al mes se trata de una planificación distinta, es una visión de compra de stock”, agrega.

En cuanto a los canales de compra, Oropeza señala que el principal son los supermercados con un 35%, seguidos de las bodegas con un 18% y veterinarias con un 13%.

“Los supermercados son importantes en Lima para personas entre 26 y 35 años del segmento A y B. En el caso de bodegas, estamos hablando de un nivel socioeconómico más bajo, el Cy E. Además, el abastecimiento en supermercados se da en presentaciones más grandes, mientras que en las bodegas son empaques más pequeñas e incluso a granel”, indicó.

Marcas preferidas

De acuerdo con el estudio, Mimaskot y Ricocan son las que lideran la recordación y preferencia de marca por los peruanos.

“Ricocan es la marca mas atractiva, seguida de Mimaskot, ambas pasan de conocimiento de marca a prueba en seis de cada 10 shoppers. No obstante, Ricocan logra la mayor preferencia de la categoría con un 34%”, precisa el informe.

José Oropeza resalta que si bien se trata de un mercado competitivo, donde hay muchas marcas compitiendo, en la categoría de alimentos balanceados se observa un claro liderazgo de las dos mencionadas anteriormente. Se podría decir que una tercera es Dogchow, pero las demás están por debajo del nivel de preferencia.

“Cuándo uno le pregunta a una persona cuál es la primera marca que recuerda, el 29% mencionaron a Mimaskot como primera marca y el 28% a Ricocan. Hay muchas marcas compitiendo por ese espacio, pero solo dos logran una buena participación dentro del remind del segmento”, sostiene.

Para José Ruidías la preferencia por estas dos marcas se debería a las campañas realizadas sobre sus productos y cómo se han posicionado en la mente del consumidor. Sin embargo, menciona la necesidad de un cambio de enfoque en cuánto a la publicidad y el mensaje que se quiere dar.

“Siento que en general toda la categoría se ha mantenido pausada, no hay mucha disrupción. Yo recuerdo que cuando Mimaskot salió al mercado en el 2033 o 2004 lanzó una campaña poderosa, esto hizo que la industria creciera. Las marcas tradicionalmente venden las características del producto, pero Mimaskot se enfocó en los beneficios para la mascota y para el dueño. Yo creo que ese cambio de enfoque a los beneficios para los clientes está un poco tibio”, refirió.

“Mimaskot y Ricocan son las dos marcas que de alguna forma se acercan más a ese mensaje, pero todavía hay un espacio importante para explotar” , añadió.

En esa línea, el experto hace hincapié en que las marcas deben innovar pensando en los comportamientos de consumo de las clases medias bajas, la más amplia. Las innovaciones pueden venir desde el lado el producto, de la ecuación de valor y del empaque.

Amenaza de las importaciones

Antonio Castillo Garay, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI, cuenta que durante la pandemia hubo una retirada de algunas marcas premium de importación y gracias a ello fue que pudieron crecer algunas de las marcas nacionales, pues ocuparon esos espacios.

En ese sentido, el experto detalla que hoy en día hay un buen nicho para que las empresas nacionales que fabrican alimento balanceado para mascotas sigan creciendo.

“Las familias están pasando del alimento diario al alimento balanceado para mascotas. Hay una tendencia cada vez mayor, incluso en productos premium. Existe una cierta afinidad con las mascotas y las personas no escatiman en las marcas premium que se están lanzando. Es decir, empresas que mejoran su producto con investigaciones e innovación tecnológica”, señala Castillo Garay.

No obstante, el vocero evidencia su preocupación por el incremento de las importaciones de marcas extranjeras, pues se viene dando a nivel internacional una tendencia por los alimentos preparados para animales.

“Nos preocupa la entrada que ha habido de incremento de importaciones , nos parece que ha sido significativa. Sin embargo, las empresas nacionales nos dicen que están ocupando nichos cada vez más interesantes. Hay nichos interesantes que la industria está experimentando en mejora de innovación”, menciona a gestion.pe.

En esa línea, Castillo Garay estima que en el mediano plazo las marcas peruanas van a tener un crecimiento alto y van a mantener los nichos que antes le pertenecían al el sector importado. “Marcas premium que fueron dejando por importación, ahora las marcas peruanas están tomando”.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.