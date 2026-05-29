La edición 2027 tendrá como puerto anfitrión principal al Callao. Foto: difusión
La edición 2027 tendrá como puerto anfitrión principal al Callao. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Como parte del fortalecimiento de la proyección marítima y la cooperación internacional, Perú se alista para organizar Velas Latinoamérica 2027, uno de los eventos náuticos más relevantes del mundo.

El encuentro reúne cada cuatro años a los principales buques escuela de América y países invitados, y constituye una red de integración regional, formación naval y diplomacia.

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y fortalece la conciencia en esta materia de los países participantes.

En la edición del 2027, el Callao será el puerto anfitrión donde se desarrollará la ceremonia de apertura.

Con Velas Latinoamérica 2027, el Perú busca fortalecer su posicionamiento regional en el ámbito marítimo. Foto: referencial / EFE
Con Velas Latinoamérica 2027, el Perú busca fortalecer su posicionamiento regional en el ámbito marítimo. Foto: referencial / EFE

Velas Latinoamérica 2027 comenzará en Valparaíso (Chile) y zarpará el día 20 rumbo al Callao para la inauguración. Después partirán por Ecuador, Panamá, Colombia, Portugal, Argentina y Montevideo. Se prevé que la travesía comience el 17 de febrero y culmine el 14 de agosto del 2027.

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Se espera la presencia de numerosas delegaciones internacionales y la asistencia de miles de visitantes nacionales y extranjeros.

, generando un impacto positivo en sectores como el portuario, hotelero, gastronómico y cultural, consolidando a Perú como hub del Pacífico Sur.

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