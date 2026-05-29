Como parte del fortalecimiento de la proyección marítima y la cooperación internacional, Perú se alista para organizar Velas Latinoamérica 2027, uno de los eventos náuticos más relevantes del mundo.
El encuentro reúne cada cuatro años a los principales buques escuela de América y países invitados, y constituye una red de integración regional, formación naval y diplomacia.
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Según la Marina de Guerra, también se promueve el acercamiento de la población al ámbito marítimo y fortalece la conciencia en esta materia de los países participantes.
En la edición del 2027, el Callao será el puerto anfitrión donde se desarrollará la ceremonia de apertura.
Velas Latinoamérica 2027 comenzará en Valparaíso (Chile) y zarpará el día 20 rumbo al Callao para la inauguración. Después partirán por Ecuador, Panamá, Colombia, Portugal, Argentina y Montevideo. Se prevé que la travesía comience el 17 de febrero y culmine el 14 de agosto del 2027.
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Se espera la presencia de numerosas delegaciones internacionales y la asistencia de miles de visitantes nacionales y extranjeros.
La Marina prevé que impulsará el desarrollo económico y turístico, generando un impacto positivo en sectores como el portuario, hotelero, gastronómico y cultural, consolidando a Perú como hub del Pacífico Sur.