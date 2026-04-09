El Poder Ejecutivo de Perú autorizó un nuevo endeudamiento interno para financiar parcialmente un proyecto de infraestructura en la Base Naval del Callao.

Según se oficializó en el Decreto Supremo N° 057-2026-EF, la operación por más de S/ 4,287 millones -mediante la emisión de bonos soberanos- se destinará al proyecto denominado “Mejoramiento y recuperación de los servicios operativos y portuarios de las Fuerzas Navales”, correspondiente a la Fase II del Plan Maestro de la Base Naval.

Con este proyecto se buscará fortalecer las capacidades operativas de la Marina de Guerra del Perú y avanzar con el traslado de las instalaciones navales al norte del río Rímac, lo que permitirá liberar terrenos estratégicos para el desarrollo portuario del Callao.

En detalle, la Fase II del Plan Maestro de la Base Naval -que se ejecutará con apoyo de Estados Unidos- se centrará en la construcción de una nueva dársena naval, muelles, rompeolas y edificios administrativos para mejorar los servicios de la Marina.

La ejecución estará a cargo del Ministerio de Defensa (MINDEF), a través de la Marina de Guerra. Como se recuerda, el proyecto se encuentra en fase de ejecución, es considerado viable y forma parte del Programa Multianual de Inversiones 2025-2027 del MINDEF.

Esta operación se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2025, que permite aprobar en 2026 operaciones que quedaron en trámite al cierre del año pasado. El plazo para su aprobación se extendió hasta el 30 de junio de 2026.

El servicio de la deuda -que incluye amortización, intereses, comisiones y otros gastos- será atendido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con cargo a los recursos asignados al pago de la deuda pública.