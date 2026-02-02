Vicealmirantes en situación de retiro que desempeñaron en su momento los cargos de Ministro de Marina, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General de la Marina que suscriben, se pronunciaron a favor del proceso de construcción de la nueva Base Naval en el Callao, tras cuestionar a su detractores.

“La necesidad de trasladar la Base Naval del Callao (BNC) no es reciente. Desde hace más de cuatro décadas, la Marina de Guerra del Perú identificó el progresivo congestionamiento de la zona debido a la coexistencia del terminal marítimo y del astillero del Servicio Industrial de la Marina, lo que limitaba el adecuado desarrollo de las operaciones navales y afectaba la seguridad del área”, señalaron a través de un comunicado.

En la década de 1980 ya existió un proyecto orientado a ese fin. Se inició el diseño de una Base Naval en Chimbote como parte del proceso de modernización e incremento de capacidades de la Marina; sin embargo, tuvo que paralizarse en 1984 por los severos fenómenos climáticos de ese año y, posteriormente, fue desactivado por decisiones de los gobiernos sucesivos, recordaron.

Agregaron que en los últimos años, la expansión de las actividades portuarias en los espacios terrestres y acuáticos del terminal marítimo del Callao hizo indispensable optimizar las áreas de operación. Por ello, desde 2014 la Marina evaluó la situación de la BNC —inaugurada en 1936 en terrenos que entonces no eran requeridos por nadie— y se concluyó que lo más conveniente para el país era ejecutar su modernización, contribuyendo al desarrollo del terminal marítimo y del propio Callao.

Además, dijeron que en el 2017, la Marina aprobó el Plan Maestro de la BNC, que contempla el traslado de las actuales instalaciones desde la zona sur hacia la zona norte de la Base Naval, así como la construcción de una nueva dársena para los muelles. Esto permitirá liberar espacios terrestres y acuáticos para su concesión y para ampliar las actividades de los operadores portuarios. Dicho traslado depende estrictamente del financiamiento necesario para reubicar determinadas instalaciones hacia la ribera norte del río Rímac.

Asimismo, en el 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribió un convenio con la Marina mediante el cual se le entregaba parte de los terrenos de la BNC para el desarrollo de un antepuerto, transfiriéndose a la Marina recursos del MTC para financiar la fase 1 del Plan Maestro. Este financiamiento, no obstante, solo se ha cumplido parcialmente por limitaciones presupuestales ajenas a la Institución Naval.

“En 2025, el Gobierno aprobó el financiamiento de las fases 1 y 2 del Plan Maestro de la BNC por USD 1,500 millones, permitiendo liberar espacios para ampliar y modernizar la infraestructura portuaria del Callao, una necesidad identificada por los ministerios de Transportes y Comunicaciones, y de Comercio Exterior y Turismo”, anotaron.

A partir de dicha aprobación, continuaron las gestiones con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), con quien ya se ejecutan trabajos correspondientes a la fase 1. Estas gestiones requerían contar con la autorización del Congreso de los Estados Unidos para contratar formalmente al USACE. Como resultado, recientemente el Congreso estadounidense aprobó la venta de servicios por USD 1,500 millones mediante el programa Foreign Military Sales (FMS), explicaron.

Es indispensable recalcar que la nueva BNC es un proyecto totalmente independiente del megapuerto de Chancay, sostuvieron. (Foto: Giuliano Buiklece / GEC)

Proyecto independiente del megapuerto de Chancay

Es indispensable recalcar que la nueva BNC es un proyecto totalmente independiente del megapuerto de Chancay. Ambas infraestructuras responden a objetivos distintos, pertenecen a sectores diferentes y no mantienen relación operativa alguna, sostuvieron.

“La construcción de buques en astilleros no depende de la ubicación de una Base Naval. Lo que sí determina la ubicación de una base es la necesidad de contar con capacidades de soporte logístico, mantenimiento y entrenamiento, las cuales no pueden ser desarrolladas en el área de Chimbote. Por ello, carecen de sustento las afirmaciones que exigen su cercanía a una industria siderúrgica o a centros de producción de acero para un supuesto abastecimiento directo de las unidades navales”, señalaron.

Subrayaron que la nueva Base Naval del Callao responde a la necesidad de adecuar la infraestructura naval a las capacidades operativas actuales y futuras de la Marina de Guerra del Perú, así como a los requerimientos de alistamiento de las Fuerzas Navales. La modernización y construcción de nuevas unidades exigen instalaciones que garanticen altos niveles de disponibilidad operativa, sostenimiento logístico y capacidades de comando y control.

Asimismo, inidcaron que la nueva Base Naval constituye un activo estratégico de disuasión que fortalece la capacidad del Estado para ejercer control del dominio marítimo, proteger las líneas de comunicación marítima, proyectar el poder naval ante posibles escenarios de crisis, enfrentar los desafíos del entorno marítimo regional y salvaguardar los intereses nacionales.

“En consecuencia, rechazamos las versiones inexactas que buscan desinformar y generar confusión respecto a la naturaleza, objetivos y fundamentos técnicos de la nueva Base Naval del Callao. Este proyecto responde a una planificación de largo plazo, a necesidades estratégicas del país y a decisiones adoptadas”, finalizaron.

El docuemento lo suscribieron: Vicealmirantes (r) Julio Pacheco Concha Hubner, Víctor R. Ramos Ormeño, Luis Vargas Caballero Cooban, Alfredo Palacios Dongo, José Noriega Lores, Jorge Ampuero Trabucco, Eduardo Darcourt Adrianzén, José Aste Daffos, Carlos Gamarra Elías, Rolando Navarrete Salomón, Jorge de la Puente Ribeyro, Carlos Tejada Mera, Edmundo Deville Del Campo, Jorge Moscoso Flores, José Paredes Lora, Gonzalo Ríos Polastri, Fernando Cerdán Ruiz, Ricardo Menéndez Calle, Alberto Alcalá Luna, Luis Polar Figari.