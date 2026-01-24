En sesión del Consejo de Ministros se aprobó el Proyecto de Ley que promociona la Industria para la Defensa, orientada a fortalecer la seguridad nacional y promover el desarrollo económico del país.

La propuesta normativa busca impulsar el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas nacionales, permitiendo la producción, ensamblaje, mantenimiento y desarrollo de bienes y servicios destinados a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.

El proyecto promueve el avance de la ciencia, tecnología y la innovación, para fomentar el empleo y fortalecer la industria en el país. Para lo cual, se realizará un trabajo articulado entre el sector privado, la academia y la inversión nacional e internacional.

“Este es un momento histórico para el Perú y su industrialización sin ánimos ideológicos, sino como respuesta a las necesidades reales del mercado nacional e internacional”, manifestó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

Asimismo, destacó que esta ley promoverá la interacción de empresas como el Servicio Industrial de la Marina SA – SIMA Perú SA, principal propulsor de esta iniciativa, así como la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de bienes y servicios especializados.

La norma que fue enviada al Congreso de la República para su debate y aprobación, también busca fortalecer la cadena de suministros militares y generar mayor autonomía estratégica para el Estado, asegurando una respuesta más eficiente ante las necesidades de la seguridad y defensa nacional.