Restricción a las importaciones agrícolas que utilicen determinados químicos prohibidos regirá por un año, según el Gobierno de Francia. Foto: referencial / Pexels
Restricción a las importaciones agrícolas que utilicen determinados químicos prohibidos regirá por un año, según el Gobierno de Francia. Foto: referencial / Pexels
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Desde este jueves, Francia suspenderá la importación de algunos productos agrícolas tratados con fungicidas y . La medida se aplicará por un año y abarca a una gran mayoría de bienes sudamericanos.

Los químicos restringidos —empleados en el procesamiento de frutas y verduras— son:

  • Mancozeb, para tratar paltas, mangos, uvas de mesa, frutillas, melones, lechugas y pimientos
  • Tiofanato - metil, para cítricos, manzanas, peras, membrillos, nísperos, cítricos, soja y avena
  • Glufosinato, para papas
  • Carbendazim
  • Benomyl, para cítricos, manzanas, peras, nísperos, damascos, melocotones, uvas, mangos, papayas, tomates y algunos cereales
LEA TAMBIÉN: Acero, ladrillo y cemento: ¿cuáles son los pronósticos de precios para el 2026?

Según el Ministerio de Agricultura de Francia, la suspensión “no es un decreto dirigido contra Sudamérica sino que va contra cualquier país que trate las frutas y verduras con los químicos en cuestión.

Paltas, uvas, arándanos y mangos son los productos más demandados por la potencia europea en el mercado peruano. Foto: Andina
Paltas, uvas, arándanos y mangos son los productos más demandados por la potencia europea en el mercado peruano. Foto: Andina

En esa línea, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productoras Agrarios del Perú - AGAP, recordó a Canal N que , dado que estas sustancias no son empleadas en la industria local.

“Francia ha tomado una medida independiente de la Unión Europea sobre algunos agroquímicos (...) en el caso nuestro, los principales productos que ingresan a Europa son la palta, uva, espárrago y mango, pero estos (productos fungicidas) desde hace muchos años no los utilizamos. No habrá riesgos (para Perú)”, comentó.

Amaro reiteró que si Francia encuentra un producto con , suspenderá los despachos de ese determinado remitente; mientras tanto, algunos de los agroquímicos vetados podrían seguir empleándose en cultivos para el mercado interno peruano.

LEA TAMBIÉN: Pesca de anchoveta: temporada 2025 estaría por concluir, ¿y ahora qué sigue?

Vale acotar que Bruselas tiene 10 días para atender la suspensión, pero ello no impide que Francia pueda aplicar las restricciones anunciadas.

“Al término de ese plazo, la Comisión Europea podrá no oponerse a ella y, por lo tanto, dejarla en vigor, o bien generalizarla al resto de la UE (...) o también oponerse a ella”, añade el Gobierno francés.

Con información de France 24 y RFI

TE PUEDE INTERESAR

AGAP: “Es relevante el diseño de un seguro catastrófico para la pequeña agricultura”
Ministro de Agricultura sobre uso de agua: La minería es nuestra prioridad
Perú asume presidencia de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe
Salud y agricultura: Bayer impulsa a Perú como eje clave en esos sectores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.