Desde este jueves, Francia suspenderá la importación de algunos productos agrícolas tratados con fungicidas y pesticidas prohibidos por la Unión Europea. La medida se aplicará por un año y abarca a una gran mayoría de bienes sudamericanos.

Los químicos restringidos —empleados en el procesamiento de frutas y verduras— son:

Mancozeb, para tratar paltas, mangos, uvas de mesa, frutillas, melones, lechugas y pimientos

Tiofanato - metil, para cítricos, manzanas, peras, membrillos, nísperos, cítricos, soja y avena

Glufosinato, para papas

Carbendazim

Benomyl, para cítricos, manzanas, peras, nísperos, damascos, melocotones, uvas, mangos, papayas, tomates y algunos cereales

Según el Ministerio de Agricultura de Francia, la suspensión “no es un decreto dirigido contra Sudamérica” sino que va contra cualquier país que trate las frutas y verduras con los químicos en cuestión.

Paltas, uvas, arándanos y mangos son los productos más demandados por la potencia europea en el mercado peruano. Foto: Andina

En esa línea, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productoras Agrarios del Perú - AGAP, recordó a Canal N que no existe riesgo de suspensión de exportaciones peruanas agrícolas a Francia, dado que estas sustancias no son empleadas en la industria local.

“Francia ha tomado una medida independiente de la Unión Europea sobre algunos agroquímicos (...) en el caso nuestro, los principales productos que ingresan a Europa son la palta, uva, espárrago y mango, pero estos (productos fungicidas) desde hace muchos años no los utilizamos. No habrá riesgos (para Perú)”, comentó.

Amaro reiteró que si Francia encuentra un producto con rastros de los pesticidas prohibidos, suspenderá los despachos de ese determinado remitente; mientras tanto, algunos de los agroquímicos vetados podrían seguir empleándose en cultivos para el mercado interno peruano.

Vale acotar que Bruselas tiene 10 días para atender la suspensión, pero ello no impide que Francia pueda aplicar las restricciones anunciadas.

“Al término de ese plazo, la Comisión Europea podrá no oponerse a ella y, por lo tanto, dejarla en vigor, o bien generalizarla al resto de la UE (...) o también oponerse a ella”, añade el Gobierno francés.

Con información de France 24 y RFI