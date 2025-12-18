La Contraloría General de la República advirtió que diversos productos alimenticios de origen vegetal que se comercializan en mercados de Lima y el Callao presentan niveles de plaguicidas superiores a los máximos permitidos, además de carecer de trazabilidad de origen, situación que compromete la vigilancia sanitaria y representa un riesgo para la salud humana y el medio ambiente.

El hallazgo se realizó tras inspecciones ejecutadas en noviembre por la Dirección Ejecutiva de Lima y Callao del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), junto con una comisión de control de la Contraloría. De un total de 12 muestras recolectadas en los mercados Satélite de Ventanilla (Callao), Las Tres Regiones (Carabayllo) y Playa Villa Sur (Villa El Salvador), siete superaron los límites máximos permisibles de residuos de plaguicidas químicos de uso agrícola .

Entre los productos observados figuran melocotón, fresa, palta, pimiento, espinaca, maracuyá y ají amarillo . En el caso del melocotón, se detectó Chlorpyrifos, sustancia cuyo uso está prohibido en el Perú, mientras que en la fresa se halló Methomyl, un químico altamente tóxico. Ambos compuestos pueden afectar los sistemas cardiovascular, endocrino y neurológico de los consumidores, además de resultar peligrosos para aves, peces y la cadena alimenticia.

Según el Informe de Visita de Control n.° 011-2025-OCI/4540-SVC, correspondiente al periodo del 11 al 17 de noviembre de 2025, los puestos de venta donde se tomaron las muestras no contaban con información sobre el origen de los productos. Esta carencia limita la capacidad del Senasa para iniciar acciones de control y aplicar medidas preventivas o correctivas orientadas a garantizar la inocuidad agroalimentaria.

Inspecciones de la Contraloría y el Senasa detectaron alimentos con residuos de plaguicidas por encima de lo permitido y sin trazabilidad en mercados de Lima y el Callao. Foto: Andina.

Productores sin registro

La comisión de control también identificó deficiencias en las inspecciones a predios de cultivo. Se tomaron muestras a productores que no estaban inscritos en el padrón “Predio-Productor” del Senasa y tampoco fueron registrados durante la intervención, contraviniendo el procedimiento vigente y dificultando la identificación de responsabilidades ante la producción de alimentos no inocuos.

Durante estas visitas se recolectaron muestras de brócoli, apio, tomate y papa en centros poblados de Carabayllo y Santa Rosa de Quives (Canta). De las cinco muestras analizadas, dos —tomate y apio— presentaron residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos; en el caso del apio, se detectaron cinco pesticidas cuyos niveles excedían lo autorizado.

Sin verificación previa

El informe también advierte que no se habrían cumplido los protocolos establecidos para la toma de muestras. En el mercado Satélite de Ventanilla, por ejemplo, no se verificaron previamente las condiciones de recolección, lo que obligó a completar cantidades faltantes en un mercado de otro distrito, en lugar de hacerlo dentro de la misma jurisdicción, como exige la normativa. Esta práctica podría afectar el cumplimiento del Plan Anual de Monitoreo de Residuos Químicos y Contaminantes en Alimentos Agropecuarios 2025.

LEA TAMBIÉN: Contraloría alerta que policías en Arequipa usan armas y chalecos con más de 20 años de antigüedad

La Contraloría informó que los resultados fueron notificados a la jefatura nacional del Senasa para la adopción de las medidas correctivas correspondientes, con el objetivo de salvaguardar la salud de la población. El informe completo puede consultarse en el Buscador de Informes de Control y en el portal institucional de la Contraloría.