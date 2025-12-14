Luego de que se hiciera público un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) referido al Programa Reactiva Perú, Cofide se manifestó al respecto.

De acuerdo al Banco de Desarrollo del Perú la información difundida no se ajusta a las conclusiones oficiales de dicho documento.

“Cofide, en su calidad de administrador del programa, viene cumpliendo con sus funciones y continúa promoviendo activamente la recuperación de los montos pendientes. El impacto del Programa Reactiva Perú en la estabilidad económica y financiera del país ha sido destacado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)”, afirmaron en un comunicado.

Aclaraciones sobre informe de Contraloría

Según la entidad, el informe de la CGR concluye expresamente que “no se identificaron hechos que ameriten ser formulados como desviaciones de cumplimiento”, ni observaciones atribuibles a Cofide en la administración del programa.

En ese sentido, a criterio de Cofide, es incorrecto afirmar que han incumplido funciones vinculadas a la revisión de la elegibilidad de los créditos otorgados bajo el Programa Reactiva Perú.

Conforme al marco normativo vigente, dicha evaluación fue y es una función exclusiva de las Entidades del Sistema Financiero (ESF) participantes, aspecto que no es cuestionado por la CGR.

Cofide recordó que Reactiva Perú fue una medida extraordinaria diseñada para preservar la continuidad de la cadena de pagos y el empleo formal durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

Según el BCRP, afirmó Cofide, la no implementación del programa habría generado pérdidas cercanas a S/ 70 mil millones para la economía nacional, tal como se recoge en la publicación “Reactiva Perú: diseño y resultados”.

“Cofide continuará administrando el Programa con responsabilidad, diligencia y transparencia, en línea con su mandato institucional y su trayectoria al servicio del desarrollo del país”, aseguraron.

Resultados a la fecha de Reactiva Perú

Cofide señaló también que a la fecha se efectuado el pago de S/ 51 mil millones de los S/ 57 mil millones desembolsados por las entidades financieras bajo el Programa Reactiva Perú, lo que representa aproximadamente el 89% del total de los créditos otorgados. El saldo pendiente equivale a menos del 11% del monto total del programa.

Del total de recursos desembolsados, alrededor de S/ 6,100 millones corresponden a garantías honradas por el Estado, las cuales no constituyen pérdidas definitivas, sino el inicio de procesos de recuperación previstos conforme al marco normativo vigente, dentro del funcionamiento regular de un esquema de garantías públicas.

En 2024, Cofide promovió modificaciones legales orientadas a optimizar la recuperación de las garantías honradas. Como resultado, los montos recuperados pasaron de aproximadamente S/ 50 millones acumulados hasta fines de 2024 a S/ 450 millones a la fecha.

Actualmente, Cofide continúa gestionando la recuperación de alrededor de S/ 2,200 millones, en coordinación con las entidades financieras.

“Cofide ha cumplido de manera integral con la revisión posterior muestral de los créditos vigentes, conforme a la normativa aplicable. La revisión posterior muestral de los créditos honrados, una de las principales recomendaciones de la auditoría de la CGR, se completará antes de septiembre de 2026, conforme a lo planificado”, detallaron en su comunicado.