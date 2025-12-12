El BCRP afirma que las perspectivas de la actividad económica mundial apuntan hacia un crecimiento moderado.
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% en diciembre. El último recorte de 25 puntos básicos lo hizo en septiembre.

