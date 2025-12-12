En noviembre, la tasa mensual de inflación fue 0.11%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0.06%. Tanto la tasa de inflación total como la sin alimentos y energía a doce meses permanecieron en 1.4% y 1.8%, respectivamente, señala el emisor monetario.

Silvana Caro, miembro del equipo de Asset Management de Intéligo, señaló que “el BCRP cierra el año con un escenario inflacionario controlado. La ausencia de presiones de precios relevantes y la estabilidad de las expectativas permiten sostener una postura consistente, sin necesidad de ajustes inmediatos en la tasa de referencia”.

Hacia adelante, el Banco Central espera que la inflación continúe su proceso de convergencia hacia el punto medio del rango objetivo durante la segunda mitad de 2026.

En este sentido, Caro explicó que “la proyección de inflación para 2026 sugiere un entorno de precios benigno, asociado a una moderación gradual de la actividad. Esto refuerza la idea de que la política monetaria se mantendrá en pausa en los primeros meses del 2026”.

Mejor perspectiva

Además, el BCRP afirma que las perspectivas de la actividad económica mundial apuntan hacia un crecimiento moderado en un contexto de disminución de tensiones comerciales. Esto, a diferencia de sus comunicados previos donde anticipaba un impacto por las medidas restrictivas al comercio exterior.

El BCRP toma su decisión mirando la realidad interna, ha optado por mantener la tasa ante posibles presiones inflacionarias y dando tiempo a que otros bancos centrales puedan alinearse, dijo Enrique Diaz, fundador de la consultora MCIF.

No obstante, el emisor monetario tiene una mirada más optimista sobre la economía global que favorecería al país en la medida en que mejoran las expectativas de exportación de productos mineros y agrícolas, comentó.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional revisó al alza la proyección de crecimiento de China ante la tregua comercial. La Reserva Federal (Fed) también precisó una mejor perspectiva de crecimiento para EEUU en el 2026.

Asimismo, Diaz refiere que este mejor panorama representaría un mayor flujo de capitales hacia el Perú, hace atractivo su mercado de valores y otorga cierta estabilidad al tipo de cambio, añadió.