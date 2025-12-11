Los colchones de capital y liquidez funcionan como un seguro estructural del sistema financiero.
Los colchones de capital y liquidez funcionan como un seguro estructural del sistema financiero.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El sistema financiero ha mostrado una evolución favorable en el año, con una recuperación en las carteras de crédito, menor nivel de incumplimiento en el pago y, sobre todo, adecuados niveles de solvencia.

TE PUEDE INTERESAR

Guerra por afiliados de AFP a la vista con nuevos competidores: expertos desgranan norma de SBS
¿Le rechazan un crédito en bancos? Fintech serían la solución con caja de pruebas de SBS
SBS tiene el antídoto para el peligro de créditos gota a gota, ¿a qué apunta?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.