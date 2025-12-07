Esta es una tendencia mundial que alienta a las instituciones financieras a compartir con proveedores de servicios autorizados, por medio de APIs, sus datos de clientes (como transacciones y servicios contratados) y servicios bancarios, después del consentimiento explícito del cliente.

Su implementación, según entidades especializadas, derivaría en mejores condiciones financieras para los clientes, como productos crediticios con menores costos. Sin embargo, aún se observa cierta resistencia de parte de algunos actores.

Esta es una iniciativa que avanza en Perú, aunque un poco lenta al igual que en otros países de la región, y se debe a la participación de algunas entidades en el mercado, comentó Pablo Pereyra, Chief Revenue Officer de 2innovate.

“Si bien es un tema que depende mucho de cómo se impone el regulador, no a todos los bancos les interesa abrir la información de sus clientes a otros participantes”, comentó.

Argumentó que en Perú, y en otros países de Latinoamérica, hay cierta reticencia de los bancos dominantes a la adopción de este sistema de finanzas abiertas.

“Es algo natural, por qué tendría que abrir la información de mis clientes si yo tengo 60% o 70% de los clientes de la banca”, comentó.

Según Pereyra, el open finance funciona bien en Europa donde el mercado es muy maduro, sin embargo, en Latinoamérica no lo es tanto y Perú no es la excepción.

Pablo Pereyra, Chief Revenue Officer de 2Innovate.

Pago de haberes

El especialista opinó sobre la posibilidad que tienen ahora los trabajadore para percibir sus ingresos mediante billeteras digitales.

“Detrás de esto también está el concepto de interoperabilidad. Que la gente pueda recibir el salario a través de un alias o número de teléfono ofrece la oportunidad de una mayor bancarización, tal como sucedió en Brasil con Pix”, declaró.

Además, Pereyra destacó que el usuario peruano está listo para adoptar este mecanismo de recepción de haberes y podría adecuarse rápidamente así como lo ha hecho con los pagos mediante billeteras digitales.

A la fecha, Yape es la única billetera que ha anunciado la activación de esta herramienta, para que los trabajadores puedan recibir su remuneración.

Tendencias

Pereyra identifica tres tendencias clave para la banca. Primero, la transformación del modelo de negocio, migrando de un espacio donde solo se dedicaba a captar y colocar dinero mediante créditos, a ofrecer servicios financieros cada vez más transaccionales para mejorar su rentabilidad como entidad, comentó.

Segundo, la interoperabilidad, dijo, que va en línea con la primera tendencia y permite a los usuarios mover sus fondos entre entidades con mayor facilidad y rapidez.

Tercero, refiere, el uso de la Inteligencia Artificial como apoyo para que la gente entienda y conozca la cultura financiera, conceptos como ahorro, gasto e inversiones a fin de que realice un mejor manejo.