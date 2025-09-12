¿Open banking tiene "esperanza" de desplegarse oportunamente en Perú? (Foto: referencial)
¿Open banking tiene "esperanza" de desplegarse oportunamente en Perú? (Foto: referencial)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Londres.- La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) está aprovechando los espacios en inPerú 2025, que se realiza en Londres y Madrid con la presencia de Gestión, para reunir información que les sea útil de cara a iniciar nuevos proyectos que fortalezcan el sistema bancario. Uno de ellos es la implementación del open banking.

TE PUEDE INTERESAR

¿Y los invisibles? Por qué el open banking no basta
Perú alista open banking pero en camino tortuoso: los fracasos más sonados
Un nuevo retiro de AFP sobre la mesa: MEF, SBS y SMV adelantan al Congreso su posición

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.