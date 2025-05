Los recientes cambios regulatorios emitidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) respecto al seguro de desgravamen han generado inquietud en algunos sectores. Fabiola García, coordinadora ejecutiva del Departamento de Regulación de la SBS, explicó que los usuarios podrán optar por contratar o no este seguro, aunque solo en créditos de consumo.

“La norma se emitió en marzo y entra en vigencia en septiembre. Lo que se ha hecho es permitir que los usuarios elijan si quieren contratar el seguro de desgravamen en productos como créditos personales, tarjetas de crédito o vehiculares. Pero en los créditos hipotecarios para vivienda seguirá siendo obligatorio”, explicó García en Canal N.

El seguro de desgravamen es una cobertura que protege tanto al usuario como a la entidad financiera frente a situaciones como fallecimiento o invalidez. Según García, no se trata de un seguro obligatorio por ley, como el SOAT, sino de una condición que muchas entidades imponen para otorgar ciertos créditos.

Uno de los puntos que más controversia ha generado es si, al no contratar este seguro, las deudas del fallecido pasarían automáticamente a sus herederos. Al respecto, García fue señaló:

“No hay ninguna novedad. El régimen sucesorio ya está establecido en el Código Civil desde 1984: si una persona fallece con deudas, estas se pagan con su patrimonio, no con los bienes personales del heredero”.

“El capital personal del heredero no se toca. Lo que se usa es el patrimonio del fallecido. Si no hay patrimonio, no hay cómo pagar la deuda”, agregó.

Respecto a los créditos vehiculares, señaló que al no contratar un seguro, el vehículo podría ser liquidado para cubrir la deuda. Y si se trata de tarjetas de crédito, el usuario podría optar por no contratar un seguro si considera que su deuda es de corto plazo y no justifica el costo adicional.

En cuanto a los créditos vigentes, García indicó que las entidades financieras aún están evaluando cómo adecuarse a la norma.

“Podrían reorganizar los contratos o lanzar nuevos productos sin seguro de desgravamen. Será parte de la oferta a partir de septiembre”, dijo.

García también se refirió a las recientes preocupaciones del presidente de la Federación de Cajas Municipales, Jorge Solís, respecto a una iniciativa del Congreso que busca cambiar la forma de designación de los directorios de las cajas, permitiendo la eventual participación de excongresistas.

“Nosotros no hemos sido consultados sobre esa norma en particular. La SBS evalúa una reforma de gobierno corporativo más amplia que incluye aspectos como la idoneidad de los miembros del directorio. Sobre la participación de funcionarios públicos, actualmente ya existe un impedimento en la ley general del sistema financiero”, explicó.

Además, confirmó que se vienen preparando propuestas para mejorar los mecanismos de gobernanza de estas entidades, las cuales serán anunciadas por el superintendente en los próximos días.