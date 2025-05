El pasado 22 de mayo, el pleno del Congreso de la República del Perú aprobó en primera votación una ley que busca en teoría “fortalecer” el funcionamiento de las cajas y que fue presentada por la Comisión de Economía. Sin embargo, el texto sustitutorio admitido por el Parlamento encendió las alarmas, particularmente, de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), ¿cuáles son las objeciones?

“El texto sustitutorio no hace más que abrir las puertas, instrumentalizar políticamente la intención que tienen ciertos sectores del Congreso de tomar el control de las cajas y desestabilizar (el sistema)”, advirtió Jorge Solis, presidente de Fepcmac.

Altos funcionarios en los directorios de las cajas

Las objeciones que el gremio presenta son principalmente tres. La primera es que se ha dispuesto, como agregado a la ley vigente, que podrán conformar el directorio de una caja quienes hayan sido altos funcionarios públicos y hayan integrado mesas directivas de comisiones especializadas en el sector público, en materia presupuestal, económica o financiera.

“Lo que están buscando los congresistas es tener asiento, una vez terminada su gestión, en las cajas municipales. Han visto en ellas la cereza del dulce”, señaló Solis.

Jorge Delgado, presidente del Consejo Directivo de Alami (Asociación Latinoamericana de Microfinanzas), opinó en un sentido similar. Consideró que se estaría “abriendo el abanico” para que personas que han estado en comisiones del Congreso puedan participar de la directiva de las cajas. “No sé si este párrafo (incluido en la norma) tenga una direccionalidad, pero pareciera que sí”, dijo.

Mypes en las cajas municipales

Una segunda objeción es que, dentro del directorio, el representante de los pequeños comerciantes y productores (o de las mypes) del ámbito territorial en la cual opera la caja municipal deberá ser seleccionado por la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO).

Solis apuntó que esta medida buscaría favorecer a esta asociación en particular y cuestionó su representatividad dentro del sector de los pequeños negocios. En la ley vigente, solo se menciona que debe existir un representante de las mypes, pero no se especifica que debe ser elegido por un gremio en particular.

El tercer cuestionamiento es que el presidente del directorio de la caja será elegido por un año y podrá ser reelecto solo por dos periodos anuales consecutivos. La ley vigente especifica que todos los miembros del directorio son nominados por un periodo de tres años y no establece la temporalidad de quien ejerce la presidencia del directorio.

La consecuencia de limitar el periodo de la presidencia a un máximo de dos años, según Fepcmac, será “una alta rotación”, que podría favorecer que ciertos “actores políticos” accedan a dicho cargo, afirma el gremio.

“Nadie en un año (asumiendo la presidencia de la caja) va a poder hacer absolutamente nada”, criticó Delgado.

Rol de la SBS

El especialista refirió además que la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) es la entidad llamada a realizar este tipo de modificaciones al reglamento para fortalecer la gestión de las cajas, apuntando a que los directores sean independientes y profesionales, enfatizó.

Tras ser consultada, la superintendencia sostuvo que no ha sido consultada sobre la versión aprobada en primera votación. “En la institución venimos trabajando una propuesta integral para fortalecer a las cajas municipales, como lo anunció el superintendente”, informó.

El superintendente Sergio Espinosa, declaró en entrevista con Gestión (21.03.2025) la necesidad de mejorar el gobierno corporativo en las cajas municipales con un mayor profesionalismo en la composición de su directorio.

Se tipifica nueva “falta grave” en auditorías internas

El Congreso también aprobó en el Pleno del 22 de mayo que se incluya como falta grave de los funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de una caja municipal “la interpretación sesgada e incumplimiento” de lo establecido para el proceso de elección de directores, de acuerdo con el reglamento vigente.

Jorge Solis consideró que con ello se estaría poniendo como una “camisa de fuerza” a los auditores, pues si se cuestiona, por ejemplo, al director que es representante de las mypes, podrían acusar al funcionario de tener un sesgo en su calificación. En consecuencia, podría ser destituido de su puesto de trabajo, advirtió.

Por su parte, Jorge Delgado, de Alami, también cuestionó esta medida, pues aseveró que se estaría “metiendo miedo” a los auditores.