Ante diversas consultas y en salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advierte al público que ha detectado que vienen operando en el país diversas entidades que promueven actividades de captación de dinero pese a no tener autorización para ello. Aquí los nombres de las imputadas.

Estas entidades afirman ser especialistas gestionando inversiones en diversos rubros, ofreciendo invertir el dinero que reciben del público en dichos negocios, y prometiendo pagar altos intereses como ganancia.

Asimismo, en algunos casos afirman que, con la firma de un contrato legalizado notarialmente y la entrega de un título valor, el dinero del cliente estaría exento de riesgos.

FACHADA DE SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP, SBS. (Foto: GEC)

No obstante, tal como ha ocurrido en otros casos alertados por la SBS, existe el riesgo que los intereses ofrecidos no sean pagados y, además, que el capital entregado por el público no sea restituido, perjudicando a quienes le confiaron sus ahorros.

La ley dispone que toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, y colocar dichos fondos en forma de créditos o inversión, requiere de la autorización previa de la SBS.

La SBS invoca a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero.

Ciudadanos deben tener cuidado al confiar sus ahorros a una institución. (Foto: GEC)

A continuación, un listado de entidades que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público, bajo ninguna modalidad:

InverPerú Global S.A.C.

Capital Infinity Perú S.A.C. – ‘Capital Infinity Corporation

Capital Fintech S.A.C. – ‘Capital Fintech’

Lordglobal E.I.R.L. – ‘Lord Global’

Inmobiliaria Rengiffo & Asociados S.A.C. – ‘Rengiffo & Asociados’ o ‘Grupo Rengiffo’

Dominale Service E.I.R.L.

Arceo Corporación S.A.C. – ‘Arceo Inversiones’ o ‘Arceo Holdings’

Cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que capten dinero del público, sin autorización de la SBS, puede ser presentada a la SBS, a los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930, o al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe. También pueden visitar la página de la SBS: www.sbs.gob.pe/informalidad.