El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que su gestión dejará establecidos lineamientos estratégicos para la administración que asumirá el Gobierno en julio, con el objetivo de garantizar la atención de sectores prioritarios como la salud.

Durante una ceremonia de asignación de terrenos destinados a la construcción del Instituto Nacional de Emergencias “José Casimiro Ulloa” y del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas “Óscar Trelles Montes”, en Chorrillos, el mandatario destacó que el fortalecimiento del sistema sanitario ha sido uno de los principales ejes de su gobierno.

En ese sentido, señaló la importancia de que se gobierne en función a resultados y, de esa manera, recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Mientras estemos hasta julio encontrarán técnicos al servicio del país, tenemos un Consejo de Ministros integrado por técnicos y por eso hay un avance rápido en lo que hacemos”, expresó el jefe de Estado.

participó en la ceremonia de asignación de predios para la construcción del Instituto Nacional de Emergencias “José Casimiro Ulloa” y del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas “Óscar Trelles Montes”. Foto: Presidencia.

El jefe de Estado resaltó además la relevancia de los futuros establecimientos de salud, los cuales, afirmó, marcarán un hito en la atención médica especializada y en la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

La actividad contó con la participación del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero.

Según se informó, la asignación de los predios permitirá impulsar la construcción de infraestructura destinada a fortalecer la atención de emergencias, procedimientos quirúrgicos de alta complejidad y servicios especializados en neurología. Asimismo, contribuirá al desarrollo de actividades de innovación, investigación y formación de profesionales en neurociencias.