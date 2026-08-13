Autoridades y dirigentes de Perú Libre se reúnen para celebrar el aniversario de fundación del partido. Entre los asistentes se encuentra Vladimir Cerrón, presidente y fundador de la agrupación política. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
Autoridades y dirigentes de Perú Libre se reúnen para celebrar el aniversario de fundación del partido. Entre los asistentes se encuentra Vladimir Cerrón, presidente y fundador de la agrupación política. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reapareció en público tras un fallo del

Así, el exgobernador regional de Junín, que se encontraba prófugo de la justicia por cerca de tres años, dijo a la prensa que no salió del país en ese periodo.

Vladimir Cerrón salió de la clandestinidad luego de que el TC declarase nulas las resoluciones emitidas en 2023 y 2025 que revocaron la comparecencia e impusieron la prisión preventiva. Foto: GEC
Vladimir Cerrón salió de la clandestinidad luego de que el TC declarase nulas las resoluciones emitidas en 2023 y 2025 que revocaron la comparecencia e impusieron la prisión preventiva. Foto: GEC

“Siempre he permanecido en territorio peruano”, mencionó Cerrón Rojas.

Vladimir Cerrón brindó estas declaraciones a su llegada al local de Perú Libre, en donde se realizan actividades por su aniversario número 13.

Nota en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

Interpol retira orden internacional de captura contra Vladimir Cerrón
Poder Judicial anula las órdenes de captura contra Vladimir Cerrón en caso Chupuro-Huasicancha
Vladimir Cerrón: PJ ordena a PNP el cese de su búsqueda, ubicación y captura

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.