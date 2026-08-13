El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reapareció en público tras un fallo del Tribunal Constitucional que anuló la orden de prisión preventiva en su contra.

Así, el exgobernador regional de Junín, que se encontraba prófugo de la justicia por cerca de tres años, dijo a la prensa que no salió del país en ese periodo.

Vladimir Cerrón salió de la clandestinidad luego de que el TC declarase nulas las resoluciones emitidas en 2023 y 2025 que revocaron la comparecencia e impusieron la prisión preventiva. Foto: GEC

“Siempre he permanecido en territorio peruano”, mencionó Cerrón Rojas.

Vladimir Cerrón brindó estas declaraciones a su llegada al local de Perú Libre, en donde se realizan actividades por su aniversario número 13.

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