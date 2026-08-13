Statkraft Perú seleccionó a Vestas, empresa dedicada a la generación de energía eólica, para el desarrollo del Parque Eólico Emma, su nuevo proyecto de generación eólica ubicado en la región Piura. La compañía danesa será responsable del suministro e instalación de los equipos del proyecto anunciado en junio.

El parque contará con 16 aerogeneradores V163-4.5 MW, que en conjunto aportarán una capacidad instalada de 72 MW. La entrega de los principales componentes está prevista para el segundo trimestre de 2027, mientras que la puesta en marcha de los equipos se proyecta para el primer trimestre de 2028.

La adjudicación también marca el regreso de Vestas al mercado peruano con su plataforma de 4 MW, según informó la compañía. El fabricante ya mantiene presencia en el país mediante la operación y mantenimiento de 62 aerogeneradores, que suman 100 MW de capacidad instalada.

Proyecto eólico en Piura

Andrés Gismondi, vicepresidente de Negocios de Vestas para el Cono Sur y Norte de Latinoamérica, señaló que el proyecto refleja el potencial de crecimiento que la compañía observa en el mercado peruano. “La energía eólica seguirá desempeñando un papel clave en la diversificación de la matriz energética del país”, afirmó.

Para Vestas, el contrato con Statkraft representa una nueva apuesta por el mercado peruano, en un contexto en el que las empresas del sector buscan ampliar la participación de las fuentes renovables en la matriz energética.

Vestas ya opera y mantiene 62 aerogeneradores en Perú, que en conjunto suman 100 MW de capacidad instalada. (Foto: Vestas)

Pierina Scavino, Country Manager de Vestas en Perú, destacó el potencial del mercado local ante la necesidad de diversificar la matriz energética. “Perú continúa consolidándose como uno de los mercados energéticos con mayor potencial de crecimiento en la región”, señaló.

Con el Parque Eólico Emma, Statkraft sumará un nuevo proyecto de generación renovable en el norte del país, mientras que Vestas volverá a suministrar aerogeneradores para una nueva instalación eólica en Perú.