En términos de generación, Perú tiene un poco más del 10% de energía renovables solar y eólica (Foto: Energiminas).
Statkraft Perú avanza en un plan de crecimiento alineado con su estrategia global, que prioriza nuevas tecnologías renovables y la diversificación de su portafolio. La empresa desarrolla proyectos solares y eólicos en distintas regiones del país y evalúa ajustes en su estructura operativa para concentrarse en generación limpia, mientras el mercado local incrementa la demanda por este tipo de iniciativas.

