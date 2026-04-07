La generadora noruega de energía Statkraft refuerza su apuesta por las energías renovables no convencionales en Perú. Ahora, contempla desarrollar un proyecto eólico en Lambayeque valorizado en alrededor de US$ 487 millones, en línea con su estrategia de diversificación en el país.

En concreto, Statkraft Perú S.A. presentó el estudio del proyecto eólico “Flug y su Interconexión al SEIN” al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). En esta entidad, la iniciativa se encuentra en etapa de “evaluación”.

Dicho movimiento se da en un contexto en el cual la compañía ha comenzado a ampliar su portafolio más allá de la generación hidroeléctrica, segmento en el que concentra actualmente cerca de 450 megavatios (MW) de capacidad instalada en el mercado peruano.

En los últimos años, la empresa ha venido desarrollando y evaluando iniciativas en energía eólica y solar. Entre ellas, figuran el proyecto eólico Emma, en la región Piura, así como el proyecto solar Lupi, en Moquegua, que forman parte de su cartera de desarrollo en el país.

Estrategia de Statkraft en energías renovables

Las iniciativas de Statkraft se enmarcan en una estrategia orientada a diversificar sus fuentes de generación y reducir la dependencia de la hidroelectricidad, en un contexto en el que el sector eléctrico local viene incorporando con mayor fuerza energías renovables no convencionales.

Statkraft viene evaluando nuevas inversiones en energías renovables no convencionales. (Foto: Peruconstruye).

El desarrollo de proyectos eólicos y solares responde también a la necesidad de complementar la generación hidroeléctrica, especialmente en escenarios de variabilidad climática. En paralelo, la empresa ha venido reorganizando su presencia en el país. En particular, ha evaluado la desinversión en activos de transmisión para concentrarse en el negocio de generación, según información previa.

Dicho reordenamiento apunta a fortalecer su posición en el desarrollo de proyectos renovables, en línea con una tendencia del sector energético que viene ganando dinamismo en Perú.

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