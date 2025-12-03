Ha pasado más de un año desde que la desarrolladora chilena de energías renovables Andes Solar firmó un contrato con la distribuidora eléctrica CVC Energía para concretar su primer proyecto solar fotovoltaico en el Perú, denominado Villacurí, de 13 megavatios pico (MWp), en Ica. Las obras arrancaron en el segundo semestre de 2024. ¿Cuál es el estado actual de este desarrollo?

Roberto Muñoz, gerente general de Andes Solar, señaló que en septiembre de 2024 iniciaron los trabajos de la planta solar Villacurí, sin enfrentar contratiempos pese al escenario político marcado por la salida de la expresidenta Dina Boluarte. “En estos tres años de experiencia invirtiendo en Perú, vemos que la economía está totalmente desacoplada de lo político. No hemos tenido ningún efecto por los cambios de Gobierno ni por la destitución de la expresidenta”, afirmó en diálogo con DFSUD.

Según el ejecutivo, el sur del país —especialmente Ica y Arequipa— presenta niveles de radiación comparables con los registrados en el desierto chileno, condición que se ha vuelto especialmente atractiva para inversionistas extranjeros.

Además de Ica, comentó que en la zona sur de Lima acaban de desarrollar proyectos de autoconsumo, consistentes en paneles solares instalados en techos para abastecer el consumo propio del inmueble. “Ahora estamos ingresando también en un nuevo proyecto en la zona de Piura para un cliente agroindustrial . En ese mercado nuestro foco es netamente la construcción; no hemos abordado aún el desarrollo de obras”, añadió.

Ica y Arequipa se consolidan como zonas estratégicas para la energía solar por sus altos niveles de radiación, comparables con los del desierto chileno. Foto: Andina

De otro lado, Muñoz destacó que el autoconsumo es una línea en expansión. También explicó que Andes Solar opera bajo dos ejes: la internacionalización y ser un player en las grandes ligas de la construcción, con proyectos utility de 200 MW en adelante. “Estamos apostando por esos proyectos”, dijo.

Negocios no tradicionales de Andes Solar: plantas en embalses y energía “agrivoltaica”

Respecto a los negocios “no tradicionales”, Muñoz calificó a estas oportunidades como un nicho muy interesante. En Chile, refirió que han construido la mayor planta flotante usando embalses de regadío.

“Estamos replicando esa tecnología en Perú, en el sector de Piura, y también hemos estado investigando la agrivoltaica (paneles solares en campos de cultivo para producción energética y agricola) que creemos que también puede ser interesante. Nos acabamos de adjudicar un proyecto para una minera en Perú de factibilidad de un proyecto agrivoltaico como un piloto en una de las faenas mineras”, reveló.

Muñoz afirmó también que la empresa está observando nuevas oportunidades en la región. “Durante este año hemos estado desarrollando alianzas con empresas paraguayas, investigando el mercado y viajando a Asunción. Creemos que allí podría haber potencial en zonas más extremas por la falta de infraestructura”, precisó. El desarrollo energético en esos mercados, añadió, está acompañado por nuevas soluciones de transmisión, motivo por el cual Andes Solar apuesta a un auge del autoconsumo en los próximos años.

