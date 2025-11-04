La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que la compañía china Sungrow Renewables Development Co., Ltd. ha expresado su interés en ampliar sus inversiones en el sector de energías renovables en Perú. Fundada en 1997, Sungrow se ha consolidado como uno de los mayores proveedores mundiales de tecnología solar, especializada en el desarrollo y fabricación de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía.

Durante una reunión con el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, la delegación de Sungrow —encabezada por Li Shi, vicepresidente del grupo— destacó el atractivo del mercado peruano y las oportunidades de inversión que ofrece el país en materia de energía limpia.

La empresa, que ya participa en proyectos de generación de energía renovable en las regiones de Piura y Arequipa, prevé ampliar sus operaciones mediante el desarrollo de un nuevo proyecto de energía fotovoltaica, orientado a la conversión directa de la radiación solar en electricidad.

Reunión entre el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio y la delegación de Sungrow —encabezada por Li Shi.

¿Quién es Sungrow?

Sungrow ha instalado más de 515 GW de equipos de conversión de energía en más de 170 países y regiones, convirtiéndose así en uno de los mayores proveedores de inversores solares del mundo. La empresa cuenta con una red de más de 490 puntos de servicio distribuidos en seis regiones internacionales, además de plantas de fabricación en China, India y Tailandia, lo que le permite atender con rapidez la demanda global.

En términos financieros, Sungrow registró en 2023 ingresos operativos cercanos a los US$ 10,200 millones. El núcleo de su negocio está en la fabricación de inversores fotovoltaicos para plantas solares a gran escala, instalaciones comerciales e industriales y sistemas residenciales.

En los últimos años, Sungrow ha diversificado su portafolio hacia sistemas de almacenamiento de energía, soluciones para hidrógeno verde, infraestructura de carga para vehículos eléctricos y desarrollo de microrredes. Su apuesta tecnológica es fuerte: más del 40 % de su personal trabaja en investigación y desarrollo, lo que respalda su liderazgo en innovación dentro de la industria energética global.

Sungrow ha sido reconocida por Forbes China como una de las 50 empresas más innovadoras del país y continúa ampliando su capacidad productiva para responder a la creciente demanda de soluciones energéticas limpias. En América Latina, la empresa tiene presencia a través de filiales, distribuidores y alianzas locales en distintos países.