Sungrow ha instalado más de 515 GW de equipos de conversión de energía en más de 170 países y regiones, lo que la convierte en uno de los mayores proveedores de inversores solares del mundo. (Foto: Sungrow).
Sungrow ha instalado más de 515 GW de equipos de conversión de energía en más de 170 países y regiones, lo que la convierte en uno de los mayores proveedores de inversores solares del mundo. (Foto: Sungrow).
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

La Agencia de informó que la compañía china Sungrow Renewables Development Co., Ltd. ha expresado su interés en ampliar sus inversiones en el sector de energías renovables en Perú. Fundada en 1997, Sungrow se ha consolidado como uno de los mayores proveedores mundiales de tecnología solar, especializada en el desarrollo y fabricación de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía.

Durante una reunión con el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, la delegación de Sungrow —encabezada por Li Shi, vicepresidente del grupo— destacó el atractivo del mercado peruano y las .

La empresa, que ya participa en proyectos de en las regiones de Piura y Arequipa, prevé ampliar sus operaciones mediante el desarrollo de un nuevo proyecto de energía fotovoltaica, orientado a la conversión directa de la radiación solar en electricidad.

Reunión entre el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio y la delegación de Sungrow —encabezada por Li Shi.
Reunión entre el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio y la delegación de Sungrow —encabezada por Li Shi.
LEA TAMBIÉN: Cemento Yura de Grupo Gloria: Planta solar en Arequipa y nuevos proyectos de hidrógeno en camino

¿Quién es Sungrow?

Sungrow ha instalado más de 515 GW de equipos de conversión de energía en más de 170 países y regiones, convirtiéndose así en uno de los mayores proveedores de inversores solares del mundo. La empresa cuenta con una red de más de 490 puntos de servicio distribuidos en seis regiones internacionales, además de plantas de fabricación en China, India y Tailandia, lo que le permite atender con rapidez la demanda global.

En términos financieros, Sungrow registró en 2023 ingresos operativos cercanos a los US$ 10,200 millones. El núcleo de su negocio está en la fabricación de inversores fotovoltaicos para , instalaciones comerciales e industriales y sistemas residenciales.

En los últimos años, Sungrow ha diversificado su portafolio hacia sistemas de almacenamiento de energía, soluciones para hidrógeno verde, infraestructura de carga para vehículos eléctricos y desarrollo de microrredes. Su apuesta tecnológica es fuerte: más del 40 % de su personal trabaja en investigación y desarrollo, lo que respalda su liderazgo en innovación dentro de la industria energética global.

Sungrow ha sido reconocida por Forbes China como una de las 50 empresas más innovadoras del país y continúa ampliando su capacidad productiva para responder a la creciente demanda de soluciones energéticas limpias. En América Latina, la empresa tiene presencia a través de filiales, distribuidores y alianzas locales en distintos países.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.

TE PUEDE INTERESAR

San Gabán alista proyecto hídrico para potenciar generación eléctrica en Puno
Más proyectos eólicos en la costa peruana: estos son los planes de la danesa Vestas
Chilena Colbún con luz verde para proyecto eólico de US$ 950 millones en Piura

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.