Claudio Rodríguez, presidente ejecutivo del Grupo Gloria, destacó que la central de 28 megavatios (MW) de potencia y más de 51,000 paneles desplegados en 45 hectáreas representa un esfuerzo de seis años de estudios, trámites y obras. Así, ahora podrán cubrir un 30% del actual consumo de Yura.

No obstante, la apuesta por el empleo de fuentes de energía renovables no quedará ahí. Y es que, en Piura, el holding proyecta la construcción de su segunda central solar en Perú, con una potencia de 12 MW. Las obras iniciarían el próximo año en las instalaciones de una de las empresas del grupo.

“Estamos a puertas ya de licitarlo”, comentó a Gestión, tras mencionar que la experiencia en Yura será clave para este segundo proyecto energético y que el holding capitaliza las sinergias entre las compañías que la integran.

Sobre la posibilidad de incorporar sistemas de baterías a las centrales solares del grupo como una tecnología de almacenamiento de energía, recalcó que les interesa dicha alternativa. Sin embargo, están a la expectativa de una reducción de costos para concretar dicha apuesta de una manera más económica.

La apuesta de Gloria por hidrógeno

De otro lado, Rodríguez reveló que la cementera vinculada a Gloria en Ecuador (UCEM- Unión Cementera Nacional) ha iniciado un proyecto piloto de uso de hidrógeno en las operaciones industriales. En dos años, esperan llevar la iniciativa a una escala mayor.

A partir de esa experiencia, afirmó que esperan generar posteriormente hidrógeno verde en Yura con la energía solar producida en la central fotovoltaica, confirmando así un proyecto anteriormente comentado.

“El piloto en Ecuador nos está ayudando para aprender, cometer errores y ver cómo podemos solucionarlos, pero todo está alineado a tratar de que esos proyectos, esos aprendizajes, poder intercambiarlos con todas las unidades del grupo”, anotó.

Los negocios de cementos y alimentos de Gloria

Respecto a la situación del negocio cementero del Grupo Gloria y sus empresas como Yura, Rodríguez reconoció que la demanda continúa relativamente “fría” en la primera mitad del año. En ese comportamiento, consideró que el inicio del periodo preelectoral estaría teniendo un impacto importante.

“Y bueno, en el sur tampoco hay muchos proyectos mineros. Está Tía María (de cobre, de Southern Perú), que vemos con mucho optimismo, pero estamos todavía un poco fríos. Ojalá que más proyectos se den, eso también va a ayudar mucho al desarrollo del sur”, remarcó.

En ese sentido, estimó que los resultados del negocio cementero del Grupo Gloria este 2025 estarían en línea con los registrados el año previo y con los objetivos planteados. En el frente internacional, refirió que el mercado de Bolivia no pasa por su mejor momento por la escasez de dólares, gasolina y otros productos.

“Es parte también de nuestro grupo seguir siendo resilientes y apostando también por la región”, manifestó.

De otro lado, en el negocio de alimentos con Gloria (lácteos), indicó que están enfocados en ampliar el portafolio. Así, acaban de reintroducir una bebida láctea alta en proteína en diferentes presentaciones y ven diversos espacios para seguir innovando.

“Si no innovamos, no lanzamos nuevos productos, decrecemos y eso no es parte del ADN”, declaró, tras proyectar que la división de alimentos del holding crecería un dígito el presente año.