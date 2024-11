Claudio Rodríguez, presidente ejecutivo del Grupo Gloria, señaló que US$400 millones de dicho monto consolidado se orientará a la operación en Perú.

“Eso indica que Perú sigue siendo donde tenemos la mayor apuesta y, dentro de los rubros, la parte de agroexportaciones estará liderando las inversiones”, comentó a Gestión en Arequipa, tras recordar que dicha división hoy comprende no solo al azúcar, sino también a las uvas, arándanos, paltas y limones.

Consultado por la posibilidad de expandir la apuesta por los berries a las cerezas y otros cultivos, afirmó que tal opción es una alternativa a evaluar para aprovechar el potencial geográfico del Perú. Sin embargo, precisó que estas iniciativas también demandan abordar la problemática de la escasez de agua en el norte del país.

De otro lado, indicó que el referido monto de inversión en Perú también comprende proyectos en las divisiones de cementos, alimentos y empaques. Las iniciativas estarán enfocadas en automatización, digitalización, búsqueda de eficiencias y ciberseguridad.

Sinergias con Soprole y plataforma regional

Consultado por los hitos que determinarían el crecimiento del 2025, Rodríguez destacó que esperan la aprobación regulatoria de la compra de Ecuajugos (lácteos y jugos) en Ecuador. Así, destacó que esta empresa contribuirá a la consolidación de la plataforma regional de Gloria Foods (alimentos).

En la actualidad, Gloria Foods comprende a negocios en Perú, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile, donde en 2023 adquirieron la operación de Soprole.

Precisamente, sobre la situación de esta compañía, el ejecutivo mencionó que están estandarizando proveedores y que han encontrado una serie de sinergias. Así, este año expandieron la línea de productos “cero lacto” (leche, yogures y quesos sin lactosa) de Chile a Perú y la estrategia continuaría.

“Parte de las sinergias es construir la plataforma regional de productos sin lactosa. Tendremos Gloria zero lacto, Soprole zero lacto, Pil zero lacto (Bolivia). Vamos a replicar esta estrategia”, adelantó, tras estimar que los dos o tres próximos años seguirían enfocados en consolidar la plataforma regional.

En tanto, en Ecuador, buscarán crecer en el negocio de leche evaporada con la marca Gloria y ven oportunidades de exportación entre filiales. En detalle, planean despachar leche condensada de Perú a Chile, quesos de Chile a Perú y leche en polvo de Chile a Colombia.

Sobre la posibilidad de ingresar a nuevos países de Sudamérica con el negocio de alimentos, reconoció que la incursión en Brasil representaría un importante desafío. Por lo pronto, manifestó que ya exportan a ese mercado desde Argentina y ahora también de Chile, como primer paso para ir conociendo al país mas grande de Sudamérica.

Cemento y la OPA de Yura

Respecto a las inversiones de la división de cemento, Rodríguez destacó que terminarán de instalar una planta de energía fotovoltaica en la operación de Yura (Arequipa) en enero próximo. De esa manera, buscan reducir las emisiones de CO2.

En el exterior, refirió que dicha división -denominada Consorcio Cementero del Sur- tiene presencia en Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, donde poseen una participación en Cementos Bío Bío (CBB) a través de Yura y esperan aumentarla a 40% vía una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones adicionales.

Si bien la estadounidense MLC había revelado hace unos días su intención de adquirir el 100% de CBB, hoy retiró su propuesta. De esa manera, el Grupo Gloria sigue firme con su oferta. “Hemos lanzado esta OPA que se termina el 13 de diciembre y está ahí pendiente”, añadió el ejecutivo.

EN CORTO

China. En la actualidad, el Grupo Gloria enfoca sus exportaciones agroindustriales en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, con la reciente entrada en operación del megapuerto de Chancay, indicó que se abren oportunidades para iniciar despachos al Asia. En su momento, refirió que evaluaron los envíos de leche a China. Si bien la alternativa no era viable por el tiempo de trayecto, destacó que ahora si es factible vía Chancay. En ese sentido, reveló que están empezando a establecer los contacto para poder exportar leche o frutas.

