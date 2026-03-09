Los inversionistas pueden recurrir al índice regional MSCI nuam.

Ese referente existe desde diciembre del 2024 y se presentó de forma pública en julio del 2025.

Para calcular el índice, se emplea una canasta de acciones (hoy son 68), entre títulos de los tres mercados.

En total, en el último rebalanceo de MSCI realizado el 27 de febrero, y vigente desde el 2 de marzo último, se incluyeron 13 acciones de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), cinco más que en la composición anterior, de noviembre del 2025, cuando se seleccionaron ocho valores locales.

Hay 13 acciones peruanas en el índice regional MSCI nuam

Entrada

Las nuevas acciones incluidas son de las empresas Inretail, Minsur, Cementos Pacasmayo, Banco BBVA y Nexa.

“Lo que explica (la entrada de más valores locales) es el mejor desempeño bursátil y de la liquidez. Las nuevas empresas que han ingresado aumentaron (entre los dos últimos momentos de evaluación referidos) en 2.2 veces su liquidez, mientras el resto del mercado peruano lo hizo en 1.4 veces”, detalló a Gestión Julio César Plácido, gerente comercial y corredores & fondos de nuam.

“El aumento de acciones peruanas en el índice nuam es una buena señal para el mercado local, ya que refleja una mejora en liquidez, free float (cantidad de valores que se pueden negociar en el mercado bursátil) y visibilidad internacional”, destacó Yordin Lozano, analista senior de inversiones de Kallpa SAB.

“Dentro del rebalanceo, han entrado compañías que evidentemente vienen ganando liquidez y cumpliendo los requisitos que pide el índice. Además, contribuirá a reflejar de mejor manera el comportamiento de las acciones peruanas en el indicador”, agregó.

Según Lozano, se suman en esta última recomposición empresas relevantes en sus sectores, como en minería (Minsur y Nexa) y finanzas (BBVA).

“(Las nuevas empresas incluidas) están ganando más liquidez e interés por parte de personas del mercado peruano”, afirmó Lozano al asegurar que ese atractivo también será percibido ahora por inversionistas internacionales.

El aumento de acciones peruanas en el índice nuam es una buena señal para el mercado local. (Foto: Jorge Cerdán/El Comercio)

Canasta

Desde marzo, el peso del mercado peruano dentro del índice pasó de 25.42% a 30.27%, ubicándose en segundo lugar detrás del chileno (con 48.64% de participación) y por encima del colombiano (21.09%).

Los rebalanceos del citado índice son trimestrales y no existe un máximo número de acciones a incorporar.

La canasta de noviembre del 2025 estaba conformada por 63 acciones y en marzo pasaron a 68, siendo todos los nuevos valores de origen peruano.

Próximo rebalanceo

El próximo rebalanceo del índice se dará a finales de mayo. En tal sentido, Yordin Lozano no descarta la posibilidad de que la incertidumbre política incida en la conformación del referente, aunque consideró que no sería un impacto de gran magnitud.

“(Aún) podría pasar (en las elecciones generales) algo parecido al 2021, con fuga de capitales e incertidumbre, y puede afectar a su vez la liquidez de las acciones locales. Y eso (la liquidez) es un criterio para ingresar al índice (de nuam)”, expresó.

“Sin embargo, históricamente, los valores (peruanos) que están dentro de este índice, como Credicorp o Southern, a pesar del ruido político, tienden a no ser tan afectados en términos de liquidez. Por ello el efecto (de un incremento del riesgo político) podría ser acotado”, añadió.