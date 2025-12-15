En concreto, la minera presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), para su evaluación, la tercera modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Cerro Lindo, con el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento de los relaves en el depósito Pahuaypite 2.

Dicho proyecto responde a las necesidades operativas de la mina, ubicada en el distrito de Chavín (Ica). Según el documento remitido la semana pasada, la empresa plantea ampliar el área aprobada del depósito y realizar el recrecimiento del dique, lo que permitiría un incremento de la capacidad de almacenamiento.

Para esas actividades, se prevé la construcción y modificación de diversas instalaciones auxiliares, entre ellas, accesos, sistemas de manejo de aguas de no contacto —como el canal de coronación— y un sistema de manejo de aguas de contacto, necesarios para la operación del componente a modificar.

Además, se contempla la construcción de un nuevo dique y una poza, así como otras infraestructuras necesarias para la adecuada operación del componente a modificar. La inversión total estimada para ejecutar estos cambios asciende a US$ 25′480,000.

No es la primera vez que Nexa Resources plantea modificaciones en su depósito de relaves. En febrero de 2023, la compañía ingresó ante la autoridad ambiental la segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), con la finalidad de incrementar la capacidad de almacenamiento de los depósitos de relaves filtrados Pahuaypite 1 y 2.

La propuesta de Nexa responde a necesidades operativas de la mina Cerro Lindo y considera recrecimiento del dique y nueva infraestructura auxiliar. Foto: Andina.

¿Qué planes tenía Nexa para 2025?

Para este año, la brasileña Nexa se había trazado como meta perforar un total de 82,340 metros, de los cuales el 62% se ejecutaría en Perú, equivalente a 51,000 metros.

En detalle, como parte de su estrategia para extender la vida útil de la mina Cerro Lindo (Ica), la compañía proyectaba perforar 7,650 metros en los yacimientos 8B y 8C, ubicados al sureste de la operación.

Asimismo, en el complejo Pasco (El Porvenir y Atacocha), Nexa tenía previsto perforar 13,650 metros en el objetivo Integración, con el propósito de extender la brecha hidrotermal mineralizada hacia niveles superiores del depósito.

En tanto, en los proyectos Hilarión (Áncash) y Florida Canyon (Amazonas), el enfoque se mantendría en avanzar con el mapeo geológico y la integración de información geológica, con miras a definir futuras estrategias de exploración.