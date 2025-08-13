La brasileña Nexa Resources S.A. anunció ayer la suspensión parcial y temporal de las operaciones en sus minas Atacocha y El Porvenir, ubicadas en el Complejo Cerro Pasco, tras el bloqueo ilegal de accesos por parte de un grupo reducido de la comunidad de San Juan de Milpo (Pasco).

La compañía informó que, si bien la medida no ha generado un impacto material en la producción hasta la fecha, las labores actuales se limitan a actividades críticas para garantizar la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura.

Pese a la interrupción, Nexa reafirmó su compromiso de diálogo constructivo con la comunidad y autoridades para alcanzar una solución pacífica, así como su compromiso con el desarrollo social y económico de las zonas en las que opera.

Las minas Atacocha y El Porvenir son operaciones mineras polimetálicas ubicadas en la región de Pasco, Perú, pertenecientes a Nexa Resources. (Foto: GEC).

Proyección de producción 2025

La empresa Nexa destacó que su proyección de producción para 2025 no se ve afectada, pues el Complejo Cerro Pasco aporta aproximadamente 1,200 toneladas de zinc semanales. La compañía continuará monitoreando la situación y comunicará oportunamente cualquier cambio relevante al mercado.

Con más de 65 años de trayectoria en América Latina, Nexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial, según Wood Mackenzie. Su portafolio incluye cuatro minas subterráneas polimetálicas, una mina a tajo abierto y tres fundiciones —incluida Cajamarquilla, la más grande de las Américas— con operaciones en Perú y Brasil.

La minera recordó que las proyecciones y estimaciones presentadas están sujetas a riesgos operativos, financieros y de mercado, así como a factores externos como la coyuntura económica global, condiciones climáticas y eventuales contingencias legales o sociales.