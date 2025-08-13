El Porvenir es una operación minera subterránea polimetálica de Nexa Resources ubicada en Pasco, Perú. (Foto: Nexa - El Porvenir).
El Porvenir es una operación minera subterránea polimetálica de Nexa Resources ubicada en Pasco, Perú. (Foto: Nexa - El Porvenir).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La brasileña anunció ayer la suspensión parcial y temporal de las operaciones en sus minas Atacocha y El Porvenir, ubicadas en el Complejo Cerro Pasco, tras el bloqueo ilegal de accesos por parte de un grupo reducido de la comunidad de San Juan de Milpo (Pasco).

La informó que, si bien la medida no ha generado un impacto material en la producción hasta la fecha, las labores actuales se limitan a actividades críticas para garantizar la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura.

Pese a la interrupción, reafirmó su compromiso de diálogo constructivo con la comunidad y autoridades para alcanzar una solución pacífica, así como su compromiso con el desarrollo social y económico de las zonas en las que opera.

Las minas Atacocha y El Porvenir son operaciones mineras polimetálicas ubicadas en la región de Pasco, Perú, pertenecientes a Nexa Resources. (Foto: GEC).
Las minas Atacocha y El Porvenir son operaciones mineras polimetálicas ubicadas en la región de Pasco, Perú, pertenecientes a Nexa Resources. (Foto: GEC).
LEA TAMBIÉN: Nexa Resources acelera integración de minas con OPAs por acciones de Atacocha

Proyección de producción 2025

La Nexa destacó que su proyección de producción para 2025 no se ve afectada, pues el Complejo Cerro Pasco aporta aproximadamente 1,200 toneladas de zinc semanales. La compañía continuará monitoreando la situación y comunicará oportunamente cualquier cambio relevante al mercado.

Con más de 65 años de trayectoria en América Latina, Nexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial, según Wood Mackenzie. Su portafolio incluye cuatro minas subterráneas polimetálicas, una mina a tajo abierto y tres fundiciones —incluida Cajamarquilla, la más grande de las Américas— con operaciones en Perú y Brasil.

La minera recordó que las proyecciones y estimaciones presentadas están sujetas a riesgos operativos, financieros y de mercado, así como a factores externos como la coyuntura económica global, condiciones climáticas y eventuales contingencias legales o sociales.

Atacocha y El Porvenir se encuentran en la provincia de Pasco, aunque operan en diferentes áreas. (Foto: Nexa Resources).
Atacocha y El Porvenir se encuentran en la provincia de Pasco, aunque operan en diferentes áreas. (Foto: Nexa Resources).
LEA TAMBIÉN: Nexa acuerda renovación de préstamos por US$ 100 millones con empresa vinculada

TE PUEDE INTERESAR

Nexa acuerda renovación de préstamos por US$ 100 millones con empresa vinculada
Nexa y los US$ 50 mlls para sus minas El Porvenir y Atacocha: ¿integración a la vista?
Nexa busca más vida para polimetálica Cerro Lindo: perforaciones en zona clave

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.