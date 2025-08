En un entorno desafiante, la subsidiaria local de Nexa —de capital brasileño— logró resultados positivos al cierre del segundo trimestre. Su CEO, José Carlos del Valle, destacó que la compañía mantuvo un desempeño sólido a pesar de las condiciones. Entre los aspectos más relevantes, se encuentra la recuperación operativa tras las interrupciones climáticas registradas a inicios de año en Pasco, donde se ubican sus unidades polimetálicas El Porvenir y Atacocha. ¿Cómo avanza su integración?

En ese sentido, el ejecutivo comentó que durante el segundo trimestre, se lograron hitos clave en la primera fase del proyecto de integración de ambas unidades, incluyendo la finalización de ingeniería, permisos obtenidos y la movilización de contratistas. “La segunda fase avanza según lo previsto, y el proyecto tiene potencial para extender la vida útil del complejo por más de una década y mejorar los márgenes operativos”, afirmó.

Agregó que, aunque los precios del zinc y plomo enfrentaron presiones durante el trimestre, la fortaleza del cobre y la plata contribuyeron al crecimiento del EBITDA y de las utilidades netas frente al primer trimestre.

De este modo, los ingresos netos consolidados de la operación peruana alcanzaron US$ 250 millones, ligeramente por debajo de los US$ 252 millones registrados en el segundo trimestre de 2024. Esto se debió a menores precios del zinc, cobre y plomo, y menores volúmenes de venta en Cerro Lindo, compensados parcialmente por mayores ventas en El Porvenir y Atacocha. En comparación con el primer trimestre, los ingresos crecieron un 19%.

Con ello, los ingresos del primer semestre totalizaron US$ 460 millones, un 5% más que similar periodo de 2024 .

En tanto, la producción de zinc totalizó 40,000 toneladas en el segundo trimestre, un aumento del 3% respecto al segundo trimestre de 2024 y del 27% frente al primer trimestre de 2025, impulsado por mayores leyes de zinc y volúmenes de mineral tratado en todas las unidades.

Resultados financieros

El EBITDA ajustado alcanzó los US$ 113 millones, lo que representa un incremento respecto a los US$ 93 millones obtenidos en el segundo trimestre de 2024 y un aumento del 62 % en comparación con los US$ 70 millones del primer trimestre. Según la empresa, este resultado se debió a un mayor aporte de subproductos (plata y oro), a la reducción de costos operativos y a un incremento en las ventas de concentrados.

Por su parte, la utilidad neta ascendió a US$ 63 millones en el segundo trimestre, acumulando un total de US$ 103 millones en el primer semestre del año. La utilidad por acción fue de US$ 0.05 en el segundo trimestre y de US$ 0.08 en el acumulado semestral.

El reporte enviado a la SMV señaló que, durante el segundo trimestre, se completó la ingeniería detallada del proyecto de integración y se obtuvieron los permisos necesarios para ejecutar obras de infraestructura de relaves en las unidades El Porvenir y Atacocha. Paralelamente, se adjudicaron contratos civiles y electromecánicos, dando inicio a las obras de construcción en julio. Asimismo, continúa la evaluación técnica correspondiente a la segunda fase del proyecto.

En ese contexto, el 17 de julio, Nexa Resources El Porvenir lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por las acciones de Nexa Resources Atacocha, la cual estará vigente hasta el 19 de agosto.