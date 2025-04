La minera Nexa Resources Perú S.A.A. -de capitales brasileños- informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que su Directorio aprobó la renovación de préstamos por un total de US$ 100 millones suscritos previamente por el productor polimetálico y su subsidiaria Nexa Resources El Porvenir S.A.C. con su empresa vinculada Nexa Recursos Minerais S.A., con sede en Sao Paulo.

La decisión fue adoptada en sesión de Directorio, en cumplimiento del literal C, del artículo 51 de la Ley del Mercado de Valores, que regula las transacciones entre empresas vinculadas, y de acuerdo con lo establecido por la Resolución SMV Nº 029-2018-SMV/01.

La operación considera los informes elaborados por Ernst & Young Asesores S. Civil de R.L., con fecha el 3 de abril de 2023, y ha sido comunicada tras las difusiones previas realizadas el 5 de marzo y 3 de abril de 2025, reafirmando así la transparencia de la compañía en el manejo de operaciones vinculadas de alto monto.

Dicha renovación de líneas de financiamiento busca respaldar la continuidad operativa y el fortalecimiento financiero de Nexa y su subsidiaria, en un contexto de sostenimiento de inversiones en exploración y desarrollo en sus activos estratégicos en el Perú.

Fortalecimiento financiero y enfoque en sostenibilidad en Nexa

La renovación de estos préstamos en Nexa se alinea con la estrategia financiera de la compañía, que recientemente cerró una línea de crédito renovable de US$ 320 millones vinculada con indicadores de sostenibilidad. Esta nueva línea de crédito, con un plazo de cinco años y una tasa de interés inicial del 1.6% más la tasa SOFR, sustituye a la anterior línea de crédito de US$ 300 millones de 2019.

El margen de la tasa se ajustará según el desempeño de Nexa en la reducción de emisiones de CO2, reflejando su compromiso con la descarbonización de sus operaciones. ​

Optimización del portafolio de activos

En línea con su estrategia de optimización de portafolio, Nexa Resources concretó recientemente la venta de activos no estratégicos. En diciembre de 2024, finalizó la venta del 100% de las acciones de Minera Pampa de Cobre S.A.C., propietaria de la mina de cobre Chapi en Moquegua, a Quilla Resources Perú por US$ 5 millones, con pagos adicionales contingentes y una regalía sobre la producción neta de minerales. ​

Asimismo, en septiembre de 2024, Nexa acordó la venta del proyecto minero Pukaqaqa, ubicado en Huancavelica, a la canadiense Olympic Precious Metals por US$ 29.3 millones, como parte de su enfoque en activos de mayor rentabilidad y generación de flujo de caja.

Inversiones y proyecciones para 2025

Para el año 2025, Nexa Resources anunció una inversión total de US$ 347 millones en sus operaciones polimetálicas en Perú y Brasil. De este monto, US$ 70 millones se destinarán a exploración, US$ 18 millones a evaluación de proyectos, incluyendo la extensión de la vida útil de la presa de relaves en la mina El Porvenir en Pasco, y US$ 14 millones al desarrollo social y económico de las comunidades cercanas a sus operaciones.