La brasileña Nexa Resources definió el gasto de capital (capex) que destinará este 2025 a sus operaciones polimetálicas de Perú y Brasil. Así, prevé que su inversión ascenderá a US$ 347 millones, con desembolsos de mantenimiento por un total de US$ 316 millones. De este monto, unos US$ 225 millones se destinarán a minería y US$ 89 millones a fundición. Además, se estima que los recursos de mantenimiento aumentarán un 21% frente a lo que se proyectaba en 2024.

De acuerdo con la minera, los recursos estarán principalmente orientados al sistema de bombeo de relaves -que es el elemento central de la Fase I del Proyecto de Integración Cerro Pasco- y a la mejora del método de apilamiento en seco en la fundición Tres Marías (Lambayeque), en Perú. En Brasil, los recursos irán a la expansión de la capacidad de filtrado de relaves en Aripuanã, incluida la adquisición de instalación de un cuarto filtro y la extensión del área de acopio de relaves en Aripuanã.

En el segmento de minería, alrededor de US$ 105 millones de los gastos de capital de mantenimiento se asignarán al desarrollo de minería subterránea, mientras que US$ 44 millones estarán relacionados con el sistema de bombeo de relaves de Cerro Pasco (Fase I del proyecto) y US$ 9 millones para ampliar la capacidad de filtrado de relaves en Aripuanã, así como US$ 34 millones para mejoras en las instalaciones de almacenamiento de relaves y US$ 4 millones para el mantenimiento de equipos móviles pesados.

En fundición, la mayoría de los gastos de Nexa Resources irán al mantenimiento general con US$ 46 millones, seguido de la instalación de almacenamiento de relaves con US$ 20 millones (incluyendo US$8 millones dedicados a la mejora del método de apilamiento en seco en la fundición Tres Marías), US$ 15 millones serán para el mantenimiento del tostador y US$ 8 millones para el reemplazo de electrofiltros en Cajamarquilla (Lurigancho-Chosica).

Inversión en exploración

Como parte de su estrategia a largo plazo y con el objetivo de aumentar las reservas minerales, la brasileña Nexa continuará avanzando con sus esfuerzos de exploración enfocados en la identificación de nuevos yacimientos minerales y la mejora de las clasificaciones de recursos a través de campañas de perforación de relleno.

Así, para este 2025, planea invertir US$ 70 millones en exploración. De esta cantidad, US$ 50 millones serían asignados a gastos de exploración minera, principalmente, dirigidos a proyectos greenfield y brownfield.

“Nuestra estimación de gastos de evaluación de proyectos se establece en US$ 18 millones, que incluye un proyecto de simplificación del sistema de TI y un proyecto para extender la vida útil de la presa de relaves en la mina El Porvenir (Pasco). Se espera que el monto restante financie iniciativas corporativas de TI, proyectos de crecimiento potencial y otros proyectos en nuestras unidades de negocios”, resaltó la minera, tras agregar que invertirán US$ 6 millones en tecnología destinada a mejorar la eficiencia operativa y US$ 14 millones para apoyar el desarrollo social y económico de las comunidades.

LEA TAMBIÉN: Bateas y su proyecto para optimizar disposición de relaves en mina Caylloma

Temas que te pueden interesar sobre minería:

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.