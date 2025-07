Uno de los principales proyectos polimetálicos de Volcan es Romina (Huaral), al cual ha destinado parte del préstamo sindicado de US$ 400 millones obtenido en diciembre de 2021 y desembolsado en enero de 2022, utilizado inicialmente para cancelar bonos existentes. En junio de 2024, la minera amortizó US$ 34.3 millones del préstamo y, posteriormente, el 24 de julio, firmó una modificación integral del contrato que extendió el vencimiento hasta 2029 e implementó un nuevo esquema de pagos trimestrales escalonados. Además, se aprobó un financiamiento adicional de hasta US$ 310 millones, destinado a capital de trabajo, desarrollo del proyecto Romina, operaciones de cobertura y leasing. En esa línea, ¿cómo avanza Romina?

En concreto, Volcan informó que ya ha completado el 50% de la construcción de esta iniciativa, considerada una de las más estratégicas para su futuro. Así, los trabajos en el túnel Roberto Letts, una de las obras clave del proyecto, ya suman 761 metros construidos y se espera que esta infraestructura esté concluida en el primer trimestre del 2026.

La importancia de dicho túnel radica, explicó la empresa, en que el mismo permitirá optimizar el transporte de mineral desde Romina hasta la planta de la Unidad Operativa Alpamarca, mejorando la eficiencia del proceso productivo.

En paralelo, Volcan detalló que la construcción de la rampa de acceso también avanza a buen ritmo. Con 570 metros excavados, lo que representa el 60% del desarrollo previsto, se prevé que esta parte de la obra esté finalizada hacia el cuarto trimestre de este año .

Con esta vía se accederá a la zona productiva, desde donde se proyecta la extracción de zinc, plomo y plata, con una capacidad de estimada de 2,750 toneladas por día (tpd). El progreso alcanzado en Romina no solo representa un logro técnico para Volcan sino también refleja su compromiso con una minería moderna, eficiente y sostenible. La empresa señaló que esta iniciativa fortalecerá su capacidad operativa y consolidará su posición en el mercado.

El inicio de operaciones de Romina está previsto para el segundo trimestre de 2026 , y se desarrollará, remarcó, bajo estrictos estándares de seguridad, gestión ambiental y responsabilidad social.

¿Dónde queda el proyecto Romina?

Romina es un proyecto polimetálico con mineralización de zinc, plomo y plata, ubicado a solo 15 kilómetros de la mina Alpamarca. El yacimiento parte de la unidad minera Chungar, que también incluye las minas Animón y, anteriormente, Islay. Está ubicado en el distrito de Pacaraos, provincia de Huaral.

El proyecto Romina se encuentra dentro de la zona de influencia de diversas comunidades, como Vichaycocha, Santa Catalina, Santa Cruz de Andamarca y San José de Baños.