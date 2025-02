Volcan Compañía Minera cerró el 2024 registrando una recuperación financiera, reflejada en un crecimiento del 65% en su ganancia bruta que alcanzó los US$ 260.9 millones, frente a los US$ 157.5 millones de 2023, de acuerdo con los estados financieros presentados a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y que también informan sobre el financiamiento para proyectos clave como la polimetálica Romina (Huaral, Lima).

La empresa logró revertir las pérdidas del año anterior y registró una utilidad antes de impuestos de US$ 216.1 millones, tras haber reportado una pérdida de US$ 44.1 millones en 2023. En términos operativos, Volcan registró ventas netas por US$ 960.5 millones, un aumento respecto a los US$ 883 millones de 2023.

A su vez, el costo de ventas se redujo a US$ 699.5 millones, lo que permitió una mejor rentabilidad en sus operaciones.

De igual manera, también mejoró la posición de la compañía en términos de deuda. Al cierre de 2024, el ratio deuda/ebitda se ubicó en 1.99, mientras que la relación ebitda/servicio de deuda cerró en 2.34, indicadores que reflejan una estructura más sólida y sostenible, de acuerdo con sus estados financieros.

Romina: la apuesta de Volcan para 2025

En el referido documento, Volcan recordó que el 29 de diciembre de 2021 obtuvo un préstamo sindicado por cuatro años por US$ 400 millones. En esa línea, manifestó que el 25 de enero de 2022, la minera recibió el desembolso total del préstamo y destinó los fondos a la cancelación del bono existente denominado “5.375% Senior Notes due 2022″.

Dos años después, específicamente en junio, amortizó US$ 34.3 millones del préstamo. Ahora, en el reporte de resultados del cuarto trimestre de 2024, reveló que el 24 de julio del último año suscribió una modificación integral del contrato, incluyendo la extensión del vencimiento hasta el 24 de julio de 2029 y un nuevo esquema de amortización del saldo pendiente de US$ 369.4 millones, con pagos trimestrales escalonados desde 2025 hasta la fecha final de vencimiento.

A la par, informó que se autorizó un financiamiento adicional de hasta US$ 70 millones para capital de trabajo, US$ 125 millones para el desarrollo del proyecto Romina, US$ 100 millones para operaciones de cobertura financiera y US$ 15 millones para leasing .

Finalmente, la empresa refirió que, mientras el saldo del préstamo sindicado supere los US$ 160 millones, la compañía aplicará parte de sus excedentes de caja mayores a US$ 70 millones a su amortización.

A fines de 2024, el CEO de Volcan, Luis Fernando Herrera, remarcó que el principal objetivo de la minera este año sería llevar Romina a producción. “Todas nuestras energías están enfocadas en este propósito”, afirmó.

Romina es un proyecto de exploración polimetálico con mineralización de zinc, plomo y plata, ubicado a solo 15 kilómetros de la mina Alpamarca. El yacimiento parte de la unidad minera Chungar, que también incluye las minas Animón y, anteriormente, Islay. Está ubicado en el distrito de Pacaraos, provincia de Huaral.

“En 2023, Volcan consolidó su operación en dos clústeres regionales: uno que agrupa Alpamarca, Animón y otras minas cercanas, y otro centrado en Cerro de Pasco y la unidad Yauli, que integra Carahuacra, Ticlio y Andaychagua”, explicó.

El proyecto Romina se encuentra dentro de la zona de influencia de diversas comunidades, como Vichaycocha, Santa Catalina, Santa Cruz de Andamarca y San José de Baños. Sobre su financiamiento, el CEO comentó que existe “gran interés tanto de contrapartes financieras como comerciales para apoyar su ejecución”.

No obstante, señaló que Volcan tiene la capacidad de generar suficiente flujo de caja para desarrollar el proyecto sin depender de los precios actuales del mercado.

