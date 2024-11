En cuanto a sus planes en el Perú, Manzano destacó que, además de su reciente incursión en Volcan, “exploraremos en cobre, litio, zinc y plomo, eso es seguro. También tenemos un equipo técnico analizando posibilidades en tierras raras. Queremos impulsar adquisiciones en el país y atraer talento”, afirmó en diálogo con G de Gestión.

Sobre las inversiones en curso, reveló que la construcción del proyecto Romina, parte de Volcan, ya está en marcha con un presupuesto de US$ 160 millones, y se espera que su producción inicie entre el 2026 y 2027.

“Si hablamos de adquisiciones, estas representarán varias veces ese monto”, subrayó Manzano. Desde su perspectiva, la empresa minera, enfocada en plomo y zinc, ha estado en una zona de confort durante años, y como nuevo accionista, su objetivo es recuperar su espíritu explorador. “Vamos a asumir ese riesgo”, añadió. Además, señaló que en torno al proyecto Romina existen oportunidades tanto de exploración interna como en propiedades vecinas.

Cabe destacar que Volcan también participa en el recientemente inaugurado puerto de Chancay. Este proyecto despertó el interés del empresario, quien expresó su ambición de convertirlo en un centro estratégico para grandes compañías tecnológicas. “Mi sueño es que se convierta en un hub donde convivan empresas como Amazon y Google, un espacio para trabajar por encima de las diferencias políticas”, anotó.

El empresario destacó el conocimiento minero en el Perú y enfatizó que el país debería estar en el mapa de litio. Foto: Joel Alonzo.

La política de Milei

Desde su elección como presidente de Argentina, Javier Milei ha manifestado su intención de fortalecer relaciones con actores clave de la industria tecnológica, un sector que continúa generando miles de millones a nivel global. En este contexto, ha sostenido reuniones con figuras como Elon Musk, dueño de Tesla, y busca acercarse a otros líderes del sector.

José Luis Manzano, empresario y exfuncionario argentino, destacó que las políticas del mandatario han permitido no solo controlar la inflación a nivel interno, sino también estimular el flujo de capitales a nivel internacional.

“Puedo afirmar que 20 de las empresas más grandes de Argentina han logrado acceder nuevamente al mercado de capitales de Nueva York, del que estuvimos ausentes durante años. En apenas seis meses, se han concretado inversiones mineras superiores a los US$ 12,000 millones, destacando proyectos de Río Tinto y BHP”, señaló.

¿Cuál es su método?

¿Mantenernos en la exportación de commodities? Consultado por el desarrollo de la IA y el crecimiento de la demanda de minerales clave para la fabricación de semiconductores, José Luis Manzano, quien reveló que usa siempre herramientas de inteligencia artificial, señaló que la oportunidad de los pequeños mercados domésticos está en el talento humano. “Podemos desarrollar granjas de data centers, producción sustentable de energía y programadores. La tecnología nos abre sin duda una ventaja para bajar muchas barreras”, precisó.

“A veces algunos me dicen que la IA no sirve para las estrategias que yo hago, y no es así. ¿Sabes cuál fue el modo de llegar al Perú? Todo el tiempo fue con mi teléfono y un pequeño grupo de personas. Así funciona, sobre todo cuando abordas la tecnología con candidez y humildad”, finalizó.

MÁS SOBRE APEC 2024

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.

SOBRE EL AUTOR Ani Lu Torres Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.