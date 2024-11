“Respeto mucho a Jamie Dimon, de JPMorgan Chase, pero no será invitado a ser parte de la administración Trump. ¡Agradezco a Jamie por su destacado servicio a nuestro país!”, dijo Trump en una publicación en su red social Truth Social más temprano el jueves.

En respuesta, Dimon aprovechó el inicio de su intervención en la cumbre APEC CEO Summit para enviarle a Trump sus mejores deseos durante su segundo mandato y dejarle un particular mensaje:

“En primer lugar, le deseo lo mejor al presidente y gracias, es una publicación muy agradable. Pero solo quiero decirle al presidente también que no he tenido un jefe en 25 años y no estoy listo para comenzar”, dijo Dimon en el encuentro de empresarios y autoridades del APEC celebrado en el Gran Teatro Nacional de Lima.

En una entrevista con Bloomberg Businessweek en junio pasado, Trump había dicho que consideraría a Dimon como secretario del Tesoro, pero luego desmintió esa declaración.

“Es alguien a quien consideraría seguramente”, dijo Trump en la entrevista. Sin embargo, un mes después dijo que “nunca había conversado ni pensado” en Dimon para un puesto en su gabinete, y agregó que no sabía de dónde “surgió esa idea, tal vez de la izquierda radical”.

TE PUEDE INTERESAR

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.