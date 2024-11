“El gran problema que tenemos en el Perú, si se resume a una palabra, es la falta confianza. No confiamos entre los peruanos. De hecho, hay varios estudios que dicen que el Perú se ubica entre los países de menos confianza entre ciudadanos. Y tampoco confiamos en las autoridades, y no solo políticas, también judiciales. En todo lo que son autoridades hay una desconfianza grande. Tenemos que trabajar en generar confianza. Más que una reforma en particular, lo que no podemos estar haciendo, como país, es ir zigzagueando, sin un norte claro”, declaró en entrevista a este Diario durante el evento del APEC 2024.

Continuando con su análisis, Ferrari apuntó que Perú pasó “una tormenta perfecta” desde el impacto del COVID-19 hasta los efectos de gobiernos perjudiciales en el plano económico.

“En el 2024, vemos que se revertiría [esta situación]. La economía crecería en un 3.0%. Para el próximo año, estaría entre 2.8% y 3.0%. Sin embargo, como se viene diciendo, ese nivel de crecimiento no es suficiente para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida”, precisó el ejecutivo.

Uno de los factores que también afectó este panorama es la falta de institucionalidad, lo cual consideró “clave para que el crecimiento de la economía” se concrete. “Es lo que se necesita para cambiar estructuralmente el país”, comentó.

En otro momento, Ferrari también se refirió a la propuesta legislativa que busca derogar los topes de las tasas de interés, el cual tuvo un impacto en el dinamismo de los créditos informales. Un estudio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) evidenció que esta medida excluyó a miles de personas del sistema financiero formal.

“Más que un daño al sector, afectó a las personas. El crédito más caro es el que se necesita y no puedes acceder. El segundo es el informal, donde las metodologías de cobranza son delincuenciales”, puntualizó Ferrari.

