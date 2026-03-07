Grupo Centenario tiene oficinas en Surco (Cronos, 18,000 m2) y en San Isidro (Centro Empresarial Real y torres de Camino Real), donde suma 76,000 m2. (Foto: Grupo Centenario)
Grupo Centenario tiene oficinas en Surco (Cronos, 18,000 m2) y en San Isidro (Centro Empresarial Real y torres de Camino Real), donde suma 76,000 m2. (Foto: Grupo Centenario)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

El mercado de oficinas en Lima atraviesa un proceso de ajuste marcado por la reducción de la vacancia, una oferta futura limitada y cambios progresivos en los precios. En ese escenario, la división de renta inmobiliaria del Grupo Centenario reportó un mayor dinamismo en la colocación de oficinas dentro de su portafolio inmobiliario, en un contexto de recuperación de la industria. La compañía impulsó nuevos formatos de espacios de trabajo y ejecutó renovaciones en parte de su oferta, mientras ajusta su estrategia de comercialización y evalúa el desarrollo de nuevos proyectos para ampliar su presencia en el segmento de oficinas.

TE PUEDE INTERESAR

Fibra Prime reforzó su portafolio con 10 nuevas adquisiciones en 2026: ¿serán las únicas?
Mercado de oficinas se reordena en Lima: menos oferta y más exigencias hacia el 2027
Crecen operaciones por oficinas amplias, ¿cómo se reconfigura el interés en año electoral?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.