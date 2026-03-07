Gary Moncada, vicepresidente de Renta Inmobiliaria de Grupo Centenario, señaló que la compañía cerró el 2025 con un crecimiento de 40% en ventas, tras colocar 13,365 m2 de oficinas entre 35 clientes, por encima de los 7,500 m2 registrados en 2024. Este desempeño se dio en un contexto de recuperación del mercado de oficinas.

“El 2025 consolidó la recuperación del negocio tras la pandemia, que dejó mayor disponibilidad de m2 en el mercado. Fue el mejor año en colocaciones frente a periodos anteriores”, comentó a Gestión.

En ese proceso, uno de los formatos que impulsó la colocación fue el de oficinas implementadas, listas para usar. Este producto fue introducido en 2024 con un piloto de 1,000 m2, que alcanzó una colocación total. “En 2025 incorporamos 4,000 m2, que se colocaron incluso antes de finalizar su implementación. Para 2026 proyectamos sumar 7,000 m2 de oficinas implementadas, con una inversión de S/ 11 millones, lo que elevará el stock a cerca de 12,000 m2”, resaltó el ejecutivo.

Centenario impulsa oficinas implementadas y apunta a 95% de ocupación

Centenario destinó alrededor de S/ 42 millones a la renovación de las tres torres de Camino Real. “Casi el 45% de las colocaciones del año pasado se concentraron en este complejo, que culminó su remodelación hacia finales de 2024. Tras finalizar las obras, el ritmo de colocaciones empezó a acelerarse”, comentó.

De cara a 2026, la empresa ajustó su enfoque tras identificar que el formato de oficinas implementadas puede aplicarse en distintos edificios de su portafolio. “Este año implementaremos 1,300 m2 de oficinas implementadas en el complejo Cronos, en Surco. El mercado está valorando este formato porque responde a la necesidad de ocupar espacios de forma inmediata y significa un retorno de la inversión”, afirmó.

Actualmente, la vacancia en el mercado de oficinas se ubica en niveles cercanos al 10%. En el caso de Grupo Centenario, la ocupación de su portafolio alcanzó el 87% al cierre de 2025 y proyecta elevarla a 95% durante este año.

“Nuestro portafolio suma 94,000 m2, con 46,000 m2 en el segmento prime (Clase A). La meta de colocaciones para este año es de unos 10,070 m2. Con ello, la ocupación alcanzaría cerca de 95%. Hacia finales de marzo esperamos cerrar alrededor de 2,000 m2”, señaló.

Centenario prepara nuevo edificio en San Isidro y explora oficinas amobladas

Una vez alcanzada esa meta, la compañía planea iniciar las gestiones para desarrollar un nuevo edificio de oficinas, que podría entrar en operación a finales de 2028. “Nos encontramos realizando cabidas para un nuevo edificio de oficinas y, una vez definido el proyecto, podremos anunciar los m2 y la inversión”, comentó.

Sin embargo, indicó que el proyecto podría ubicarse en un rango de entre 12,000 m2 y 18,000 m2 de área bruta arrendable (ABL) y que lo más probable es que se desarrolle en San Isidro, un mercado donde se viene registrando una recuperación en la demanda de oficinas; y también por la disponibilidad de terrenos que tiene el grupo.

“Buscamos integrarlo sobre el mismo Centro Empresarial Real. Contamos con terrenos desde 3,600 m2 colindantes al complejo que estamos evaluando para desarrollar el nuevo edificio de oficinas (..) Este año no hay un edificio de oficinas que vaya a salir al mercado, mientras la demanda continúa en aumento”, explicó.

Por otro lado, evalúa incorporar un nuevo producto de oficinas, además de las implementadas y grises (vacías). “Estamos explorando incorporar oficinas amobladas, aunque aún no hemos lanzado un piloto. Tenemos una demanda de clientes que requieren espacios con mobiliario específico; sería una alternativa adicional en el portafolio”, adelantó.

Operación. Grupo Centenario cuenta con dos complejos de oficinas. El primero es el Centro de Negocios Cronos, ubicado en Surco, con 18,000 m2. El segundo es el Centro Empresarial Real, en San Isidro; además, colindantes a este complejo se encuentran las torres de Camino Real, también de propiedad del grupo, que en conjunto suman 76,000 m2 de su portafolio en ese distrito.

Clientes. La compañía acoge a empresas de distintos sectores como el financiero, energía, industrial, transportes, retail, tecnología y servicios legales. "En 2025 ingresaron algunas como PGF Inversiones, Producciones Global, McLarens Perú, Urbalima, entre otros", detalló.