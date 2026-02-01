Carlos Conroy, vicepresidente de Desarrollo Urbano de Centenario Urbanizaciones, señaló que la empresa cerró el 2025 con un crecimiento de 7% en ingresos, tras la adquisición de 80 hectáreas de terreno a nivel nacional. En concreto, han adquirido seis terrenos y este año también planean sumar otros seis, tanto en plazas actuales como en nuevas localidades.

“Desde el año pasado Centenario viene desarrollando dos proyectos en varias ciudades como Piura, Trujillo y Chiclayo, como parte de un plan de compra estratégica de terrenos orientado al crecimiento en los próximos cinco años”, comentó a Gestión.

El año pasado, la empresa ingresó a dos nuevas plazas: Huacho, en el norte chico de Lima, donde lanzó un proyecto en el primer trimestre de 2025, y lograron vender la totalidad de los lotes; y Pisco, con un desarrollo ubicado en el casco urbano, que también registró buenos resultados.

“Estamos evaluando la compra de un nuevo terreno para fortalecer nuestra presencia en el norte chico. En general, exploramos plazas como Huacho, Huaral y Barranca, y en una de ellas este año adquiriremos un terreno para lanzar un proyecto a finales de 2026 o a inicios de 2027. La idea es seguir ampliando nuestros proyectos en dicha zona”, adelantó.

Centenario elevará inversión a S/ 140 millones para crecer en nuevas plazas

Actualmente, la empresa cuenta con 20 proyectos activos, de los cuales el 50% se ubica en provincias; no obstante, en los próximos tres años el plan de Centenario es que estas representen el 60% de la operación. “Las provincias empiezan a cobrar mayor relevancia y vemos muchas plazas donde hay buen poder adquisitivo”, afirmó.

Para este año, tiene previsto ingresar por primera vez a la selva, con negociaciones en curso por terrenos en Pucallpa y Tarapoto, y retomar operaciones en la sierra, con interés en Huancayo. “Este año vamos a sumar dos proyectos activos en nuevas localidades, con lo que alcanzaremos 22 proyectos en operación durante el 2026. Con las adquisiciones previstas, esperamos llegar a administrar 24 proyectos activos en el 2027”, apuntó.

“Identificamos plazas que aún no están atendidas, como Pucallpa, Tarapoto, Arequipa y Juliaca, donde vemos oportunidades de ingreso, así como en el norte del país”, agregó.

En cuanto a inversión, durante el 2025 el presupuesto que destinó Centenario a la compra de terrenos y al desarrollo de habilitaciones urbanas requirió de S/ 110 millones; para este año la proyección es de S/ 140 millones con miras a abrir estas nuevas plazas.

“Los terrenos que adquirimos en 2025 los pondremos en valor, al igual que varios de los proyectos que esperamos comprar en el primer trimestre de este año, entre dos o tres, los cuales también ejecutaremos en el 2026”, indicó el ejecutivo.

Para este año, la empresa apunta a concretar la venta de 3,700 lotes habilitados y que, con las adquisiciones de tierras en curso, se está preparando para sostener una actividad superior a los 4,000 lotes anuales a partir del 2027.

Centenario acelera expansión: nuevo proyecto en SJL y 3,700 lotes en 2026

A corto plazo, la empresa lanzará un nuevo proyecto en San Juan de Lurigancho (SJL), sobre un terreno recientemente adquirido, con el objetivo de agilizar la comercialización en línea con la transición hacia un modelo de negocio más dinámico y de alta rotación.

“Nuestro objetivo principal para este año es maximizar la rentabilidad, por lo que la compra de terrenos en ubicaciones estratégicas es clave. En segundo lugar, buscamos escalar el negocio, con dos proyectos en varias ciudades y el ingreso a nuevas plazas. Asimismo, seguir creciendo a nivel nacional y consolidarnos como líderes en formalidad y cumplimiento en el desarrollo de ciudades”, señaló el ejecutivo.

Centenario proyecta colocar 3,700 lotes habilitados este año, lo que representaría un crecimiento de 15% frente al 2025, y superar las 4,000 unidades vendidas en el 2027. “Con las 80 hectáreas que hemos comprado en el 2025, nuestro plan en el 2026 es adquirir 80 hectáreas adicionales”, indicó.

Más datos sobre Centenario Urbanizaciones

Operación. La empresa tiene prospectados más de 200 terrenos a nivel nacional, lo que le permite activar plazas en el momento oportuno y acceder a ubicaciones adecuadas. “En este negocio, la ubicación resulta un factor clave para el desempeño de cada proyecto”, afirmó el ejecutivo.

Terrenos. La empresa adquiere principalmente terrenos de entre 15 y 25 hectáreas para sus desarrollos, aunque también incorpora predios más pequeños (de 6 u 8) en zonas urbanas y otros de mayor extensión (30), como en Piura, según el potencial del proyecto y las condiciones del suelo.

Venta de Lotes. Los lotes que comercializa tienen, en promedio, una superficie de 90 m2.

Proyectos. Centenario Urbanizaciones cuenta con proyectos en Lima, Ica, Chiclayo, Piura y Trujillo, y próximamente en ciudades de la selva y sierra del Perú.