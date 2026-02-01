Centenario Urbanizaciones cuenta con proyectos en Lima, Ica, Chiclayo, Piura y Trujillo, y próximamente en ciudades de la selva y sierra del Perú. (Foto: Centenario Urbanizaciones)
Edgar Velito
Centenario Urbanizaciones, división del Grupo Centenario especializada en el desarrollo de ciudades planificadas, avanza en una estrategia de expansión basada en la compra de terrenos y la diversificación geográfica de sus proyectos, con mayor foco en regiones fuera de Lima. La compañía viene ajustando su modelo operativo y de inversión para ampliar su presencia en nuevas plazas, fortalecer su portafolio actual y sostener su crecimiento en los próximos años.

