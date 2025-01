En verano, ya es una costumbre que la zona sur de Lima sea el lugar preferido por los veraneantes, especialmente para alquilar casas de playa y disfrutar un fin de semana. Anteriormente, empresas inmobiliarias consultadas por este medio afirmaron que el desarrollo comercial y de vivienda han hecho que la oferta aumente un 40%.

Sin embargo, advirtieron que zonas como el boulevard de Asia y Punta Hermosa ya se encuentran saturadas, por lo que muchos veraneantes están mirando zonas más alejadas a la ciudad, con más tranquilidad y menos bullicio. Es aquí donde emerge el norte chico que ya se está convirtiendo en una alternativa atractiva para disfrutar del verano. “Las zonas más visitadas por los peruanos para alquilar casas de playa son Barranca , Ancón y Huacho ”, dijo a Gestión, Lucy Mier y Terán, presidenta del Sector de Bienes y Raíces del Gremio de Servicios de la CCL.

Comparación de precios ¿Norte Chico o Sur Chico?

La ventaja de alquilar una residencia con vista al mar en el norte chico es la tarifa, ya que es más accesible que en el sur chico. Lizbeth Franco, CEO de Life Inmobiliaria, indicó que e l alquiler en el norte es el 50% de lo que cuesta en el sur. “Alquilar por un día una casa de playa en San Bartolo cuesta entre S/ 400 y S/ 450, mientras que en Huacho el alquiler está un poco más de S/ 200″ , dijo a Gestión.

Por su parte, la presidenta del gremio explicó que, en el caso de Ancón, el alquiler de una casa de playa por temporada (dos meses) puede costar en un rango de US$ 7,000 a US$ 9,000. Si es por una semana el costo es de US$ 850.

En cuanto al precio de los terrenos vacacionales en norte chico, Aldo Melgarejo, agente inmobiliario de Perú Sotheby’s, contó que es menor a la de sur chico. “Un lote de 90 m2 entre Chancay y Huacho está costando US$ 20,000, mientras que en Asia puede llegar hasta los US$ 120,000″ , explicó a Gestión.

“La expectativa de venta de casas de playa en el norte de Lima es mayor que en el sur porque hay más terrenos y mayores oportunidades para hacer más condominios ” , agregó.

El efecto Chancay: atracción de más público

Por el momento, el norte chico está creciendo, aunque a un ritmo lento, ya que la mayoría de las personas todavía compran o alquilan una casa de playa en el sur chico. Si bien no tiene un desarrollo urbano similar al sur, la posibilidad de que se convierta en un “nuevo Paracas” es latente por el megapuerto en Chancay que está cambiando las reglas de juego del comercio. “ Muchos peruanos migrarán al norte chico de Lima por las oportunidades de trabajo que se crearán alrededor del puerto. En ese sentido, no tendrán más opción que vivir en dicha zona ”, dijo Mier y Terán.

Por su parte, el agente inmobiliario de Perú Sotheby’s indicó que desde Ancón a Chancay se ha venido creando varios condominios o residencias de playa. “ En la zona tenemos a Flamencos Condominio en Huacho, que el más conocido. Además, hay otros lotes que están en la entrada de Huaura , que son más pequeños y accesibles para el público. Por ejemplo, hay uno de 90 m2 que cuesta US$ 120 por metro cuadrado ” , afirmó.

Y el interés de compradores por adquirir una segunda vivienda va en aumento. “La demanda por casas de playa en esta zona se ha incrementado un 20% en el último año, incluso más que en el sur chico”, añadió.

Actualmente, el precio de un terreno para el desarrollo de casas de playa en el norte de Lima es de US$ 200 por m2, sin embargo, por el desarrollo comercial que traerá el Puerto de Chancay puede elevarse hasta 50% el próximo año. “ Ahora es el momento de invertir en estos terrenos para tener una mayor rentabilidad” , indicó.

Alternativas fuera de Lima

Como nuestro litoral es muy extenso, fuera de Lima, también hay oportunidades de residencia con vista al mar durante este verano. “Hay opciones en la playa de Tuquillo en Huarmey (Áncash), una zona tranquila e ideal para la familia. El precio es más cómodo porque está un alejada de la ciudad y es menos frecuentada”, comentó Lucy Mier y Terán.

En tanto, Piero Porcella, gerente comercial de GRV Condominios de Playa comentó que en Áncash ya existen proyectos de vivienda con salida al mar. Por ejemplo, en la playa El Castillo, en Áncash, los precios de los lotes en una futura casas club oscilan entre US$ 28,900 a US$ 44,900.

