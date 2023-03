Este es el caso de los terrenos para casas de campo y de playa en la región Ica —a solo 4 horas desde Lima—, cuyos espacios si bien se ofertaban desde previo al covid-19, tomaron mayor relevancia en este escenario, impulsado por una mayor apuesta de las inmobiliarias.

Así lo explicó el presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara de Comercio de Ica, Carlos Revoredo, quien señaló que esta expansión ocurre desde Chincha hasta Nazca, donde en los últimos años hubo una mayor demanda de áreas para construcción con fines de descanso y esparcimiento.

La oferta para los compradores —que usualmente provienen de Lima en busca de una segunda vivienda— es amplía, y se encuentra en Jahuay, Totoritas, Wakama, El Carmen, Pisco o Paracas donde existen desarrollos para casas de playa. Mientras, la oferta para lotes de casas de campo se concentran en Ica, Villacuri, Los Aquijes, Huacachina, Santiago, entre otros.

Revalorización

Revoredo manifestó que estos terrenos —beneficiados por su ubicación, clima cálido y destino turístico— tienen una alta rotación, lo que hace que se revaloricen y los inversionistas puedan doblar su inversión en un periodo aproximado de entre 24 y 30 meses.

“Tomamos un precio X al inicio del proyecto, a los dos años es muy posible que se haya doblado a 2x. También es cierto que el retorno depende mucho de cómo esté conceptuado (el proyecto), pero en la mayoría, la plusvalía es bien alta”, añadió.

Las propuestas de lotes para casas de campo, situadas en lugares como Los Aquijes, tienen opciones desde los 120 m2 hasta los 5,000 m2. Las áreas para inmuebles de playa, por su parte, tienen extensiones desde los 120 m2 hasta alrededor de los 500 m2. Algunas de las zonas favoritas para adquirir estos espacios son Paracas, Chincha e Ica.

“En Paracas, tenemos precios por m2 en un aproximado de entre US$ 200 a US$ 500 y en Chincha alrededor de los US$ 50 el m2. Y así existen diversas oportunidades en otros sitios, todas con demanda e interés, lo que empuja a las inmobiliarias a seguir ampliando su ticket con propuestas variadas en extensiones de terrenos”, agregó.

Otro punto también importante para una mayor revalorización —según Revoredo— es la propuesta de la inmobiliaria; ello, con un valor agregado que, además, del terreno en sí, involucre un proyecto sostenible y ecológico, pendiente del cuidado del agua, responsable uso de la energía, áreas comunes, entre otros aspectos.

Más oferta cerca de Lima

Por su parte, Antonio Espinosa, director de ejecutivo de Nuevos Negocios de Desarrolladora —inmobiliaria que ha entregado aproximadamente 1,500 casas de playa construidas más cerca de Lima, entre Asia y Puerto Viejo— afirmó que estos predios ya terminados tienen una revalorización de aproximadamente un poco más del 7% en su primer año.

“Hablamos de casas de playa terminadas, ubicadas a 20 minutos del Boulevard de Asia, parte de nuestro proyecto Kala. Estos inmuebles tienen un valor de US$ 135,000 en un área ocupada de 150 m2; cuentan con tres dormitorios y terrazas en el segundo piso”, detalló.

Además, Espinosa resaltó el alquiler como otro modo de rentabilizar la propiedad, siendo en este caso, que las casas de playa ya vendidas tienen una renta de aproximada de US$ 4,000 por mes durante la temporada de verano. “A lo que debemos sumar que los alquileres de estos inmuebles han tenido un crecimiento de 40% entre el 2021 y el 2022″, refirió.

En tanto, la inmobiliaria también tiene oferta en condominios de casas de campo, con propuestas de 4 habitaciones, situado en el kilometro 72 de la Panamericana Sur. Este proyecto con acceso a la playa tiene precios promedio de US$ 150,000 y con financiamiento a 20 años.

¿Quién compra terrenos y casas en el sur?

Por lo general, las personas interesadas en costear un terreno en el sur tienen su primera vivienda en San Isidro, La Molina, Miraflores, Surco y distritos similares, sostuvo Revoredo.

Estas personas tienen como objetivo inicial comprar una segunda vivienda cercana a la capital, de modo que cuenten con un lugar donde puedan descansar. “Lo otro es la inversión para alquilarlos tipo airbnb”, indicó el vocero del Comité Inmobiliario de la Cámara de Comercio de Ica.

En otro momento, Espinosa de Desarrolladora dijo que los interesados en adquirir un predio construido con estos perfiles son parejas de esposos de entre 35 y 45 años, con ingresos promedios de entre S/12,000 y S/ 15,000 al mes.