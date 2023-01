En ese marco, Sandro Vidal, gerente de consultoría e investigación de Colliers International Perú, señala que las personas que deciden invertir en un terreno lo hacen con el fin de levantar una propiedad, sea para venta o alquiler; pero también con el fin de revender el lote a un precio mayor, conforme pasen los años.

“El mercado de ventas de terrenos es un mercado altamente atractivo para dos tipos de compradores: el autoconstructor, que compra terrenos para desarrollar su lote (para vender o alquilar en un futuro) y el que compra terrenos como refugio financiero, es decir, que compra no con un fin de un desarrollo inmediato, sino como inversión hasta que la tierra se aprecie con los años”, indicó a gestion.pe.

Expectativas de las empresas

David Herrera, CEO del Grupo Norte, señala que para este año las expectativas son positivas, ya que se proyecta un crecimiento de 10% en la facturación de esta línea de negocio.

“De los US$ 200 millones de ingresos obtenidos en el 2022, el 60 % (US$12 millones) correspondió a la venta de terrenos”, indicó.

Por su parte, Antonio Amico, gerente general y director de asuntos corporativos de Menorca Inversiones, refiere que la venta de lotes es un mercado con bastante demanda, e incluso, se ha visto un crecimiento en el desarrollo de proyectos de este tipo.

“En el 2022 hemos cerrado el año con 17 proyectos. De este total, ocho fueron de lotes, cuatro de casas, un proyecto de departamentos, dos condominios de lote de playas, así como un condominio de lotes de campo y un proyecto de lotes industriales o comerciales”, menciona.

“(Menorca) prevé desarrollar 1 millón de metros cuadrados hacia el 2024, ahí vamos a entregar más de 2,500 lotes anuales”, dijo a gestion.pe.

Oferta de lotes

La oferta de lotes en el Perú es muy variable. Por ejemplo, se puede observar un fuerte mercado en Lima Norte, en dónde la mayoría de proyectos son de primera vivienda. Luego, existe una marcada oferta al sur y las afueras de Lima, que son zonas más enfocadas en proyectos de casas de campo y playa.

“En el mercado de venta de lotes, tenemos a Lima Norte, luego al Alto Manchay en Pachacamac y también en Mala. A nivel nacional, en Piura, Lambayeque, Pisco, Ica y Arequipa”, precisa el gerente de Menorca Inversiones.

Por su parte, Grupo Norte resalta que la oferta de lotes para proyectos de casas de campo y playa pueden ir de entre 250 m2 y 500 m2.

“Para inmuebles de campo, Cieneguilla, Pachacamac y Chaclacayo son las zonas de alta demanda, mientras que Asia, Punta Hermosa y San Bartolo concentran la oferta de residencias cerca al mar ” , detalló David Herrera.

Ticket promedio

Respecto a los precios, Amico resalta que un lote podría costar desde los US$ 20,000. “Ahora si me preguntas por el retorno de inversión, estás hablando de que en unos dos o tres años habría una recuperación de 40% o 50% del monto invertido”, señala.

“En Chilca (zona sur) tenemos terrenos desde los 200 m2, frente al mar, y el ticket aproximado es de US$ 40,000. Mientras que en el Alto Manchay, dependiendo de la ubicación, en promedio puede ser US$ 20,000″, precisa a gestion.pe.

Mientras que Herrera, por su parte, indica que un lote puede llegar a costar US$ 50,000 aproximadamente. No obstante, comenta que si se considera el costo de construcción de la propiedad, este sería de unos US$ 100,000 .

Dicho esto, la inversión total en una casa de campo o playa sería de US$ 150,000 .

Venta de lotes en el norte

Sandro Vidal, gerente de consultoría e investigación de Colliers International Perú advierte que en la zona norte no hay tanto desarrollo de este tipo de proyectos. “Es menos común encontrar ofertas de lotización para casas de campo o de playa”.

En esa línea, Amico coincide en que existe muy poco desarrollo de este tipo de propiedades al norte del país.

“Venta de lotes de casas de campo o de playa en el norte está todavía relativo. Ahí lo que se ha producido es el desarrollo de pequeñas urbanizaciones, que han sido autoconstruidas por promotores bastante pequeños”.

“Que yo sepa no hay empresas o gremios que estén haciendo desarrollos de casas de playa o campo en el norte del Perú, no como en el sur de Lima, que ya es algo frecuente”, concluyó.