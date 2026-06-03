"El Estado (en estos últimos años) pudo recaudar más recursos para financiar programas sociales y obras públicas. Nada de eso ocurrió por accidente." (Foto: GEC)
"El Estado (en estos últimos años) pudo recaudar más recursos para financiar programas sociales y obras públicas. Nada de eso ocurrió por accidente." (Foto: GEC)
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Raimundo Morales
Raimundo Morales

En época de elecciones es normal ver las cosas peor de lo que están. Y eso no necesariamente es malo: votamos esperando que el país mejore, y los políticos hacen campaña ofreciendo cambios. Nadie llega al poder prometiendo dejar todo igual.

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