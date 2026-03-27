El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una misión en el Perú, visitando Lima y Cusco entre el 10 y el 25 de marzo de 2026, en el marco de la consulta del Artículo IV. De la declaración se destaca dos pendientes urgentes para atender “desafíos fiscales estructurales”.

Tras analizar el panorama nacional, desde el fondo indicaron que para alcanzar las metas fiscales de las autoridades “será necesario racionalizar el gasto público”.

“Con las políticas actuales, sería necesaria una consolidación de alrededor del 0.9% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2028 a fin de cumplir con la meta de déficit a mediano plazo”, valoraron.

Precisamente, también proyectan un nuevo incumplimiento del déficit fiscal, al ubicarlo en un 2% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando la meta gubernamental es de 1.8%. “Se mantendría por encima de los objetivos de la regla fiscal en el mediano plazo”, apuntaron.

Freno a proyectos de ley con gasto

Así, en primera instancia, apuntaron que se debe abordar las rigideces e ineficiencias del gasto público. Aquí se precisó que debe “resistirse a iniciativas legislativas de gasto sin financiación”, lo que contribuiría a respaldar los objetivos fiscales de las autoridades, reducir el déficit estructural y evitar el desplazamiento de la inversión pública productiva.

Como reportó Gestión, en apenas ocho días de este mes, el Congreso de la República aprobó tres proyectos de ley relacionados a planillas y pensiones que suponen adicionar más de S/ 11,000 millones anuales. Esto, en un contexto donde el gasto en estos componentes se viene incrementando significativamente.

A decir del FMI, se podrían “obtener ahorros frenando las tendencias actuales en materia de empleo público y crecimiento salarial”.

Esto debe acompañarse de mejoras en las prácticas de contratación pública y la eficiencia de la inversión pública, “lo que maximizaría el crecimiento y los rendimientos sociales”.

¿Preocupación por Petroperú?

En el marco del racionamiento del gasto público, desde el FMI también subrayaron que las reformas en Petroperú deberían continuar para mejorar la gobernanza, reducir costos y asegurar su viabilidad financiera.

“La racionalización del gasto también dejaría un margen de maniobra en caso de que un choque de precios de la energía más prolongada e intensa requiriera una respuesta fiscal compensatoria”, consideraron.

El FMI subrayó que cualquier apoyo fiscal debería estar focalizado en los más vulnerables, por lo que destacó que se incorporen cláusulas claras de caducidad y eviten distorsiones en los precios de los hidrocarburos.

Este reporte calza en un contexto complicado para la petrolera pública. Esta semana, tras una reunión del presidente José María Balcázar con un gremio de trabajadores petroleros, desde Presidencia anunciaron que se “evalúa” derogas el decreto de urgencia que dispuso su proceso de reestructuración.