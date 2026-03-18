La inestabilidad política no le da tregua al Perú y suma un nuevo Consejo de Ministros, luego de que la última titular, Denisse Miralles, renunciara al cargo apenas a los 22 días y en la jornada previa a solicitar el voto de confianza al Congreso de la República. La tarde de este martes 17 de marzo, se designó a Luis Arroyo Sánchez como nueva encargado del grupo ministerial.

El nuevo titular de la PCM se desempeñaba como ministro de Defensa en el gobierno de José María Balcázar. Previamente, estuvo en la jefatura del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Entre nuevas designaciones y ratificaciones, destacó que Rodolfo Acuña pasará a liderar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Desde julio del año pasado, venía ejerciendo como viceministro de Hacienda. Cuenta con una amplia experiencia en este sector.

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En este contexto, Gestión consultó a los principales gremios del país cuáles son sus sensaciones ante un nuevo cambio de plancha ministerial y expectativas.

Comex Perú: Innecesario cambio en el Consejo de Ministros

Jaime Dupuy, directo ejecutivo de Comex Perú, consideró que se ha sometido al país a un capítulo adicional de incertidumbre política innecesariamente . Peor aún, cuando el vigente Gobierno tiene un plazo corto de duración.

“Este Gobierno debe dedicarse a que las cosas funciones de la mejor manera, mantener el desarrollo económico, avanzando lo que pueda en seguridad ciudadana y una transición ordenada. Más no puede hacer. Hay “desazón” por la salida de Miralles porque, mal que bien, se tenía bien claro que el motor de crecimiento es la inversión privada”, sostuvo.

Respecto al nuevo titular de la PCM, Dupuy valoró su experiencia en el Indeci, un perfil que sumaría con vista a atender la emergencia del Fenómeno El Niño. Por el lado del MEF, la expectativa es que se mantenga la línea de preservar la estabilidad fiscal.

“El nuevo MEF tiene mucha experiencia en el ministerio, sugiriéndonos cierta estabilidad en lo que se venía haciendo. Sin embargo, el mensaje principal es que este cambio no era necesario”, apuntó.

Capeco: MEF debe enfocarse en finanzas públicas

Para Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el país no hace más que solo complicarse generando toda esta incertidumbre política. Agregó que el contexto no es menor, pues además de las elecciones se tienen momentos complicados para las finanzas del país.

“Continuamos girando más en el tornillo de la estabilidad. El cambio de ministros se da en un entorno peligroso paras las finanzas del país por la reciente aprobación de leyes que afectan severamente el equilibrio fiscal [más beneficios a trabajadores CAS, entre otros]. Preocupa que los cambios se den en carteras claves, como el MEF, que trabajan en línea de la sensatez”, refirió.

Por este motivo, indicó que el deber principal de Acuña al mando del MEF será retener el aumento del gasto público e impulsar la discusión para lograr la sostenibilidad fiscal. Alineándose a los otros aportes, destacó su trayectoria.

“El premier debe asegurar la realización de las elecciones. En tanto al nuevo jefe del MEF, su perfil da algunas señales de esperanzas, pero el asunto no recae sobre un ministro, sino sobre la posición del Gobierno”, cuestionó.