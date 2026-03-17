A un día de pedir el voto de confianza Denisse Miralles renunció este marte 17 de marzo al cargo de presidenta del Consejo de Ministros del Gobierno de José María Balcázar. Desde distintos frentes políticos reaccionaron ante la decisión de la que también fuera ministra de Economía durante el gobierno de José Jerí.

La congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular cuestionó la súbita salida de Miralles, pues sostuvo que “esta inestabilidad política producto las decisiones de algunos partidos no los merecemos los peruanos”.

Indicó que ahora queda esperar a ver quiénes son los nuevos integrantes del gabinete, tras considerar que deberían ingresar personas que han trabajado en la administración pública, pues así su adaptación podría ser rápida. “Si no es así un persona que provine del sector privado demoraría al menos tres meses en tomar las riendas de un misterio”. apuntó.

Sobre cómo afectarán las elecciones , Juárez indicó que “obviamente los ciudadanos ven es que hay un descalabro instituciona”.

Añadió que la figura presidencial, la figura de la Presidencia del Consejo de Ministros y del gabinete está venido a menos, pues “cualquiera puede juramentar y a los días ya no está”.

“Eso nos perjudica mucho, pues los ciudadanos tienen un rechazo absoluto a lo que está ocurriendo en este momento y pueden ir hacia nuevas opciones que en mucho de los casos no podrían garantizar que van a solucionar el problema del país. Nuestro problema es estructural”, sostuvo en Canal N.

La congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular cuestionó la súbita salida de Miralles, pues sostuvo que “esta inestabilidad política producto las decisiones de algunos partidos no los merecemos los peruanos”. (Foto: Andina)

Renovación Popular respalda salida de Miralles

El congresista Diego Bazán de Renovación Popular recordó que desde un inicio su agrupación dijo que no apoyaba al gabinete Miralles, tras cuestionar el trabajo de la exministra. “Ella vino desarmada”, anotó.

Recordó que desde un principio se especuló mucho sobre la presencia de miembros de Alianza por el Progreso (APP) tenía siete ministerios y Renovación Popular creía necesario que esto cambie. En esa línea indicó que Renovación Popular no es parte de una repartija.

El congresista Diego Bazán de Renovación Popular recordó que desde un inicio su agrupación dijo que no apoyaba al gabinete Miralles, tras cuestionar el trabajo de la exministra. “Ella vino desarmada”, anotó. . (Foto: Congreso)

Luis Roel: “se veía venir

En tanto Luis Roel, excongresista de Acción Popular indicó que la salida de Miralles “se veía venir, puesto que era un gabinete de la continuidad de las cuotas de poder de lo que fue la gestión Jerí”

“Los que no se encontraban compartiendo el poder dentro de los sectores, habían señalado su insatisfacción”, acotó.