Denisse Miralles. (Foto: PCM)
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Denisse Miralles renunció al cargo de presidenta del Consejo de Ministros y a las 2 pm. asumiría el nuevo premier. La renuncia se da un día antes de que se presentará al Congreso para solicitar a la representación nacional el voto de confianza.

Cabe mencionar que, Miralles juró como jefa del Gabinete el 24 de febrero del 2026.

Algunos partidos políticos del Congreso ya habían adelantado que votarían en contra o que estaban evaluando negarle la confianza, mientras otros no habían fijado posición pública.

¿Quién asume PCM?

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