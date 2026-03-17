El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Luis Arroyo Sánchez como nuevo presidente del Consejo de Ministros en una ceremonia oficial que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno.

El nuevo premier se desempeñaba como ministro de Defensa en el gobierno de José María Balcázar. Previamente, como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Así, Arroyo Sánchez reemplaza en el premierato a Denisse Miralles, quien se mantuvo en el cargo hasta este el martes 17 de marzo, tras presentar su carta de renuncia apenas un día antes de visitar el Congreso junto a su Gabinete para solicitar el voto de confianza.

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A continuación, la lista completa de ministros que integran el nuevo Consejo de Ministros del Perú:

Presidente del Consejo de Ministros: Luis Enrique Arroyo Sánchez

Ministerio Relaciones Exteriores: Hugo de Zela

Ministerio de Defensa: Carlos Díaz Dañino

Ministerio Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña Namihas

Ministerio del Interior: José Mercedes Zapata

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Luis Enrique Jiménez

Ministerio de Educación: María Cuadros Espinoza

Ministerio de Salud: Juan Carlos Velazco

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe Meza

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Óscar Fernández

Ministerio de Producción: César Quispe

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes

Ministerio de Energía y Minas: Angelo Alfaro

Ministerio de Transportes y Comunicación: Aldo Prieto

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Betzabeth Pariona Valer

Ministerio del Ambiente: Nelly Paredes del Castillo

Ministerio de Cultura: Fátima Altabás

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vásquez Dávila

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Perfil y trayectoria

El flamante premier, Luis Arroyo Sánchez, es general de división en retiro del Ejercito del Perú. Ha sido director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE), según registros institucionales.

Asimismo, su trayectoria está ligada a la formación militar de alto nivel y a funciones en instancias castrenses, incluidas referencias en documentos del Fuero Militar - Policial.

En su rol de Indeci, lideró la entidad encargada de coordinar la preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres.

Renuncia inesperada

Denisse Miralles presentó su carta de renuncia al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros, a solicitud del Gobierno de José María Balcázar. La renuncia se genera en un escenario inusual, pues Miralles y su Gabinete tenían contemplado presentarse este miércoles 18 ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.

Aunque algunos partidos políticos habían adelantado que votarían en contra o que estaban evaluando negarle la confianza, generó sorpresa la salida de Miralles y la posterior juramentación de Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo jefe de Gabinete.

Mediante su cuenta de X, Presidencia de la República agradeció a Denisse Miralles por los servicios prestados como titular de la PCM, “en un contexto importante para el país”, y le deseó “éxitos en su carrera profesional y futuros desafíos”.

Como se recuerda, Miralles juró como jefa de Gabinete el 24 de febrero de 2026. Previamente se desempeñó cuatro meses como titular de Economía y Finanzas, en el gobierno del destituido José Jerí.

¿Y el voto de confianza?

En conversación con Gestión, Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, explicó que el nuevo premier tiene hasta 30 días para pedir el voto de confianza, lo cual, por plazo permitido, podría darse incluso después de las Elecciones Generales, que se realizarán el domingo 12 de abril.

“El voto de confianza lo puede pedir mañana mismo o hasta dentro de 30 días, después de las elecciones. Me parece que están (Gobierno) jugando a eso, a que no se dé el voto de confianza”, indicó.

Veintiún titulares de PCM en diez años

Luis Arroyo Sánchez se convierte en el Presidente del Consejo de Ministros número 21 designado en el último decenio. Antes pasaron los siguientes gabinetes:

Fernando Zavala Lombardi: del 28 de julio de 2016 al 15 de septiembre de 2017

Mercedes Aráoz Fernández: del 17 de septiembre de 2017 al 2 de abril de 2018

César Villanueva Arévalo: del 2 de abril de 2018 al 8 de marzo de 2019

Salvador del Solar Labarthe: del 11 de marzo de 2019 al 30 de septiembre de 2019

Vicente Zeballos Salinas: del 30 de septiembre de 2019 al 15 de julio de 2020

Pedro Cateriano Bellido: del 15 de julio de 2020 al 6 de agosto de 2020

Walter Martos Ruiz: del 6 de agosto de 2020 al 10 de noviembre de 2020

Ántero Flores-Aráoz Esparza: del 11 de noviembre de 2020 al 17 de noviembre de 2020

Violeta Bermúdez Valdivia: del 18 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021

Guido Bellido Ugarte: del 29 de julio de 2021 al 6 de octubre de 2021

Mirtha Vásquez Chuquilín: del 6 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022

Héctor Valer Pinto: del 1 de febrero de 2022 al 8 de febrero de 2022

Aníbal Torres Vásquez: del 8 de febrero de 2022 al 24 de noviembre de 2022

Betssy Chávez Chino: del 25 de noviembre de 2022 al 7 de diciembre de 2022

Pedro Angulo Arana: del 10 de diciembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022

Alberto Otárola Peñaranda: del 21 de diciembre de 2022 al 5 de marzo de 2024

Gustavo Adrianzén Olaya: del 6 de marzo de 2024 al 13 de mayo de 2025

Eduardo Arana Ysa: del 14 de mayo de 2025 al 12 de octubre de 2025

Ernesto Álvarez Miranda: del 14 de octubre de 2025 al 24 de febrero

Denisse Miralles: desde el 24 de febrero de 2025 al 17 de marzo del 2025

Luis Enrique Arroyo Sánchez: desde el 17 de marzo de 2025

Integrantes del Gabinete Arroyo:

Luis Enrique Arroyo Sánchez es designado presidente del Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.

Hugo de Zela fue ratificado como ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Presidencia.

Carlos Díaz Dañino es el nuevo titular del Mindef. Foto: Presidencia.

Rodolfo Acuña Namihas es el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Foto: Presidencia.

José Mercedes Zapata, ministro del Interior. Foto: Presidencia.

Luis Enrique Jiménez, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Foto: Presidencia.

María Cuadros Espinoza, ministra de Educación. Foto: Presidencia

Juan Carlos Velazco fue ratificado como ministro de Salud Foto: Presidencia.

Felipe Meza, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Presidencia.

Oscar Fernández fue ratificado como ministro de Trabajo. Foto: Presidencia.

César Quispe sigue como ministro de la Producción en nuevo Gabinete Ministerial. Foto: Presidencia.

José Fernando Reyes, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Presidencia.

Ángelo Alfaro fue ratificado como ministro de Energía y Minas. Foto: Presidencia.

Aldo Prieto, al frente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Foto: Presidencia.

Wilder Sifuentes Quilcate fue ratificado al frente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Foto: Presidencia.

Edith Betzabeth Pariona Valer es designada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Foto: Presidencia.

Nelly Paredes del Castillo es ratificada ministra de Ambiente. Foto: Presidencia.

Fátima Altabás es ratificada al frente del Ministerio de Cultura. Foto: Presidencia.

Lily Norka Vásquez Dávila es ratificada al mando del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Foto: Presidencia.

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