El presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo premier, Luis Arroyo, y a su nuevo gabinete ministerial. Foto: Presidencia.
El presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo premier, Luis Arroyo, y a su nuevo gabinete ministerial. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El , tomó juramento a en una ceremonia oficial que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno.

El nuevo premier se desempeñaba como ministro de Defensa en el gobierno de José María Balcázar. Previamente, como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Así, Arroyo Sánchez reemplaza en el premierato a apenas un día antes de visitar el Congreso junto a su Gabinete para solicitar el voto de confianza.

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A continuación, la lista completa de ministros que integran el nuevo Consejo de Ministros del Perú:

  • Presidente del Consejo de Ministros: Luis Enrique Arroyo Sánchez
  • Ministerio Relaciones Exteriores: Hugo de Zela
  • Ministerio de Defensa: Carlos Díaz Dañino
  • Ministerio Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña Namihas
  • Ministerio del Interior: José Mercedes Zapata
  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Luis Enrique Jiménez
  • Ministerio de Educación: María Cuadros Espinoza
  • Ministerio de Salud: Juan Carlos Velazco
  • Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe Meza
  • Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Óscar Fernández
  • Ministerio de Producción: César Quispe
  • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes
  • Ministerio de Energía y Minas: Angelo Alfaro
  • Ministerio de Transportes y Comunicación: Aldo Prieto
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Betzabeth Pariona Valer
  • Ministerio del Ambiente: Nelly Paredes del Castillo
  • Ministerio de Cultura: Fátima Altabás
  • Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vásquez Dávila
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Perfil y trayectoria

El flamante premier, Luis Arroyo Sánchez, es general de división en retiro del Ejercito del Perú. Ha sido director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE), según registros institucionales.

Asimismo, su trayectoria está ligada a la formación militar de alto nivel y a funciones en instancias castrenses, incluidas referencias en documentos del Fuero Militar - Policial.

En su rol de Indeci, lideró la entidad encargada de coordinar la preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres.

Renuncia inesperada

Denisse Miralles presentó su carta de renuncia al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros, a solicitud del Gobierno de José María Balcázar. La renuncia se genera en un escenario inusual, pues Miralles y su Gabinete tenían contemplado presentarse este miércoles 18 ante el Congreso para solicitar el .

Aunque algunos partidos políticos habían adelantado que votarían en contra o que estaban evaluando negarle la confianza, generó sorpresa la salida de Miralles y la posterior juramentación de Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo jefe de Gabinete.

Mediante su cuenta de X, Presidencia de la República agradeció a Denisse Miralles por los servicios prestados como titular de la PCM, “en un contexto importante para el país”, y le deseó “éxitos en su carrera profesional y futuros desafíos”.

Como se recuerda, . Previamente se desempeñó cuatro meses como titular de Economía y Finanzas, en el gobierno del destituido José Jerí.

¿Y el voto de confianza?

En conversación con Gestión, Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, explicó que el nuevo premier tiene hasta 30 días para , lo cual, por plazo permitido, podría darse incluso después de las Elecciones Generales, que se realizarán el domingo 12 de abril.

“El voto de confianza lo puede pedir mañana mismo o hasta dentro de 30 días, después de las elecciones. Me parece que están (Gobierno) jugando a eso, a que no se dé el voto de confianza”, indicó.

Veintiún titulares de PCM en diez años

Luis Arroyo Sánchez se convierte en el Presidente del Consejo de Ministros número 21 designado en el último decenio. Antes pasaron los siguientes gabinetes:

  • Fernando Zavala Lombardi: del 28 de julio de 2016 al 15 de septiembre de 2017
  • Mercedes Aráoz Fernández: del 17 de septiembre de 2017 al 2 de abril de 2018
  • César Villanueva Arévalo: del 2 de abril de 2018 al 8 de marzo de 2019
  • Salvador del Solar Labarthe: del 11 de marzo de 2019 al 30 de septiembre de 2019
  • Vicente Zeballos Salinas: del 30 de septiembre de 2019 al 15 de julio de 2020
  • Pedro Cateriano Bellido: del 15 de julio de 2020 al 6 de agosto de 2020
  • Walter Martos Ruiz: del 6 de agosto de 2020 al 10 de noviembre de 2020
  • Ántero Flores-Aráoz Esparza: del 11 de noviembre de 2020 al 17 de noviembre de 2020
  • Violeta Bermúdez Valdivia: del 18 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021
  • Guido Bellido Ugarte: del 29 de julio de 2021 al 6 de octubre de 2021
  • Mirtha Vásquez Chuquilín: del 6 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022
  • Héctor Valer Pinto: del 1 de febrero de 2022 al 8 de febrero de 2022
  • Aníbal Torres Vásquez: del 8 de febrero de 2022 al 24 de noviembre de 2022
  • Betssy Chávez Chino: del 25 de noviembre de 2022 al 7 de diciembre de 2022
  • Pedro Angulo Arana: del 10 de diciembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022
  • Alberto Otárola Peñaranda: del 21 de diciembre de 2022 al 5 de marzo de 2024
  • Gustavo Adrianzén Olaya: del 6 de marzo de 2024 al 13 de mayo de 2025
  • Eduardo Arana Ysa: del 14 de mayo de 2025 al 12 de octubre de 2025
  • Ernesto Álvarez Miranda: del 14 de octubre de 2025 al 24 de febrero
  • Denisse Miralles: desde el 24 de febrero de 2025 al 17 de marzo del 2025
  • Luis Enrique Arroyo Sánchez: desde el 17 de marzo de 2025

Integrantes del Gabinete Arroyo:

Luis Enrique Arroyo Sánchez es designado presidente del Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.
Luis Enrique Arroyo Sánchez es designado presidente del Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.
Hugo de Zela fue ratificado como ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Presidencia.
Hugo de Zela fue ratificado como ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Presidencia.
Carlos Díaz Dañino es el nuevo titular del Mindef. Foto: Presidencia.
Carlos Díaz Dañino es el nuevo titular del Mindef. Foto: Presidencia.
Rodolfo Acuña Namihas es el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Foto: Presidencia.
Rodolfo Acuña Namihas es el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Foto: Presidencia.
José Mercedes Zapata, ministro del Interior. Foto: Presidencia.
José Mercedes Zapata, ministro del Interior. Foto: Presidencia.
Luis Enrique Jiménez, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Foto: Presidencia.
Luis Enrique Jiménez, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Foto: Presidencia.
María Cuadros Espinoza, ministra de Educación. Foto: Presidencia
María Cuadros Espinoza, ministra de Educación. Foto: Presidencia
Juan Carlos Velazco fue ratificado como ministro de Salud Foto: Presidencia.
Juan Carlos Velazco fue ratificado como ministro de Salud Foto: Presidencia.
Felipe Meza, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Presidencia.
Felipe Meza, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Presidencia.
Oscar Fernández fue ratificado como ministro de Trabajo. Foto: Presidencia.
Oscar Fernández fue ratificado como ministro de Trabajo. Foto: Presidencia.
César Quispe sigue como ministro de la Producción en nuevo Gabinete Ministerial. Foto: Presidencia.
César Quispe sigue como ministro de la Producción en nuevo Gabinete Ministerial. Foto: Presidencia.
José Fernando Reyes, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Presidencia.
José Fernando Reyes, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Presidencia.
Ángelo Alfaro fue ratificado como ministro de Energía y Minas. Foto: Presidencia.
Ángelo Alfaro fue ratificado como ministro de Energía y Minas. Foto: Presidencia.
Aldo Prieto, al frente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Foto: Presidencia.
Aldo Prieto, al frente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Foto: Presidencia.
Wilder Sifuentes Quilcate fue ratificado al frente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Foto: Presidencia.
Wilder Sifuentes Quilcate fue ratificado al frente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Foto: Presidencia.
Edith Betzabeth Pariona Valer es designada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Foto: Presidencia.
Edith Betzabeth Pariona Valer es designada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Foto: Presidencia.
Nelly Paredes del Castillo es ratificada ministra de Ambiente. Foto: Presidencia.
Nelly Paredes del Castillo es ratificada ministra de Ambiente. Foto: Presidencia.
Fátima Altabás es ratificada al frente del Ministerio de Cultura. Foto: Presidencia.
Fátima Altabás es ratificada al frente del Ministerio de Cultura. Foto: Presidencia.
Lily Norka Vásquez Dávila es ratificada al mando del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Foto: Presidencia.
Lily Norka Vásquez Dávila es ratificada al mando del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Foto: Presidencia.

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