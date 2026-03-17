La presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, sostuvo una reunión con integrantes de la bancada de Somos Perú como parte de las coordinaciones previas a la presentación del Gabinete ante el Parlamento para solicitar el voto de confianza.

A través de sus redes sociales, la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú señaló que el encuentro se dio en el marco del diálogo político con las distintas fuerzas representadas en el Legislativo.

“A 27 días de las elecciones, el Gobierno reafirma su compromiso con el diálogo democrático y la estabilidad del país”, indicó la institución al informar sobre la reunión.

Durante el encuentro, Miralles expuso a los parlamentarios los principales lineamientos de acción del Gobierno de transición, enfocados en la atención de emergencias, el desarrollo del proceso electoral del 2026 y el mantenimiento de la gobernabilidad en el país.

La presentación del Gabinete ante el pleno del Congreso de la República del Perú está programada para el miércoles 18 de marzo, fecha en la que la jefa del Gabinete expondrá la política general del Ejecutivo y solicitará el voto de investidura.

En la reunión participaron los congresistas Héctor Valer, vocero de la bancada, además de Ana Zegarra y Alfredo Azurín, entre otros legisladores.

La jefa del Gabinete, Denise Miralles, se reunió con la bancada de Somos Perú como parte de la ronda de diálogo previo a la solicitud de voto de confianza ante el Congreso. Foto: PCM.

Adelantan respaldo al Gabinete

Tras el encuentro, el vocero del grupo parlamentario, Héctor Valer, adelantó que la bancada de Somos Perú respaldará al Gabinete Miralles durante la votación de confianza.

“El partido ha tomado la decisión de apoyar a este Gabinete por la gobernabilidad, así como venimos apoyando a todos los gabinetes a lo largo de estos cinco años de gobierno”, declaró a la prensa.

Valer señaló que el respaldo estará acompañado de la expectativa de que el Ejecutivo tome en cuenta los planteamientos formulados por los legisladores, entre ellos los relacionados con la seguridad energética del país tras los problemas registrados en Camisea.

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Asimismo, destacó que el Gobierno ya transfirió el 100% del presupuesto requerido al Jurado Nacional de Elecciones del Perú para financiar los comicios generales del 2026.

“El tercer tema es la estabilidad institucional en los diferentes sectores para este corto periodo de gobierno”, añadió el parlamentario.

Como parte de esta ronda de diálogo político, la titular de la PCM también sostuvo reuniones con representantes de las bancadas de Acción Popular, Honor y Democracia y Fuerza Popular.