El último fin de semana el legislador de Somos Perú, Héctor Valer, protagonizó un altercado con un periodista durante su visita a la región Puno, lo que generó una serie de críticas.

De acuerdo a las imágenes difundidas en Canal N, el parlamentario protagonizó un grave incidente al empujar, insultar y escupir a un periodista local, que lo increpó por declaraciones pasadas sobre las protestas sociales.

LEA TAMBIÉN: Pleno del Congreso aprueba sancionar a Susel Paredes y a Héctor Valer

Tras conocerse esta noticia, la Comisión de Ética Parlamentaria informó en sus redes sociales que le pidió explicaciones a Valer por los hechos bochornos ocurridos durante su viaje por Juliaca, y que fueron advertidos en las redes sociales.

“Requerimos al congresista Héctor Valer Pinto que brinde explicaciones sobre los incidentes ocurridos en Juliaca – Puno, difundidos por diversos medios y sucedidos durante una entrevista en esa ciudad”, indicaron en su cuenta de “X”.

En paralelo, el presidente de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara, envió un oficio a Valer para que le envíe la información respectiva en torno a los hechos que se le atribuyen, a fin de adoptar una medida.

“En tal sentido, agradeceré mucho que la información solicitada sea remitida a este despacho a la brevedad posible, con el fin de ser evaluada”, se lee en el texto.

Héctor Valer escupió a un periodista de Puno durante un altercado. Foto captura: Canal N.

VALER SEÑALA QUE NO SE ARREPIENTE Y JUSTIFICA SU COMPORTAMIENTO

Pese a las críticas en su contra, Valer dijo que no se arrepiente de haber escupido en el rostro al periodista en Puno. En diálogo con Canal N, informó que ha presentado una denuncia penal en la comisaría de Juliaca, al alegar que supuestamente fue agredido físicamente, por lo que presenta una lesión en la pierna.

Explicó que decidió encarar al reportero porque lo insultó en varias oportunidades y no le dio la oportunidad de responder a las acusaciones en su contra.

“El periodista nunca ataca, nunca califica, pero este señor me dice ‘delincuente’ y varias veces. Me dice ‘traidor’. ‘No te escapes’, me dice. Entonces yo regreso a encararlo. No (me arrepiento). En principio, de lo que puedo arrepentirme allí es de haberle dado posibilidad de declarar a la prensa que él dirige, pero no me permite siquiera responder”, acotó.

“Hice la denuncia penal, lo he denunciado por una agresión a través de una barra, que es el soporte de su teléfono, que me golpea en la canilla y me abre una herida. Acabo de pasar médico legista”, apuntó.